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12:13 (мск), источник: РИА Новости

Трамп объяснил, почему его выступление в ООН встретили смехом

НЬЮ-ЙОРК, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН смеялись не над ним.

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Источник: РИА Новости

«Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной», — сказал глава Белого дома, не пояснив, почему так считает.

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«Я был перед группой в высшей степени профессиональных людей, большая часть которых или из других стран, или из ООН. Людей, которые не очень расположены к рукоплесканиям, аплодисментам, улыбкам. Я услышал небольшой шум, и сказал: “Наша страна сильнее, чем когда либо”. И это так. И я услышал небольшой шум. И я сказал: “Это правда”. И я услышал улыбки. И сказал, что не ожидал, что это будет так», — добавил Трамп.

Во вторник американский лидер начал свое выступление на 73-й сессии Генассамблеи ООН рассказом о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом. Традиционно он заявил, что «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время, после чего присутствовавшие в зале рассмеялись.

«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

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