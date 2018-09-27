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10:18 (мск), источник: RTVi

Владимир Познер: я однозначно поддерживаю пенсионную реформу

Журналист Владимир Познер поддерживает реформу правительства России о повышении пенсионного возраста, потому что люди в 55−60 лет «еще много могут работать и быть полезными и для себя, и для страны в целом». Такое мнение 27 сентября он выразил в эфире RTVI.

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Источник: Иван Краснов / RTVI

По мнению Познера, в современном мире «чрезвычайно странно», что женщины и мужчины уходят на пенсию в том возрасте, когда «весьма еще дееспособны».

Журналист также отметил, что люди стали жить лучше, но на их пенсионную поддержку «нужен очень мощный фонд пенсионный». Для создания такого фонда население должно работать и платить налоги. Он видит проблему в демографической яме, в которую попала Россия.

«Работающих меньше, а людей стареющих — больше. И просто физически невозможно обеспечивать пенсии в таком возрасте», — объяснил Познер.

Сомнения скептиков о том, что в России сначала нужно улучшить систему здравоохранения, чтобы люди в таком возрасте были здоровы и могли работать журналист назвал «общими словами». Он согласен, что российская «медицинская система, здравоохранение нуждается в очень многих вещах», но ждать улучшения, по его мнению, можно долго и критериев того, как должно быть, нет.

Познер отметил, что стране нужны деньги, которые отчасти «получатся за счет этой реформы». «Тогда эти деньги, я надеюсь, как раз и будут использованы на улучшение системы здравоохранения и на другие очень необходимые вещи», — заключил журналист.

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6 июля в своем блоге Познер сказал, что президент России Владимир Путин и его окружение не ожидали негативной реакции на реформу. По его мнению, правительство не смогло донести до населения, почему эта реформа нужна и почему без нее нельзя рассчитывать на «приличную» пенсию. Познер добавил, что на этой реформе «можно потерять популярность, потому что все-таки большинство народа очень недовольны».

26 сентября депутаты Госдумы одобрили во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста. Еще парламентарии проголосовали за ряд поправок к реформе. Если закон примут, то женщины станут выходить на пенсию в 60 лет (сейчас 55 лет), а мужчины — в 65 лет (сейчас 60 лет). Инициативу правительства не поддержали граждане. Летом и осенью 2018 года во многих городах России проходили митинги против реформы. На фоне планов о повышении пенсионного возраста снизился рейтинг партии «Единая Россия», которой принадлежит в Думе большинство.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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