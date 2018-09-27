Владимир Познер: я однозначно поддерживаю пенсионную реформу

Источник: Иван Краснов / RTVI

По мнению Познера, в современном мире «чрезвычайно странно», что женщины и мужчины уходят на пенсию в том возрасте, когда «весьма еще дееспособны».

Журналист также отметил, что люди стали жить лучше, но на их пенсионную поддержку «нужен очень мощный фонд пенсионный». Для создания такого фонда население должно работать и платить налоги. Он видит проблему в демографической яме, в которую попала Россия.

«Работающих меньше, а людей стареющих — больше. И просто физически невозможно обеспечивать пенсии в таком возрасте», — объяснил Познер.

Сомнения скептиков о том, что в России сначала нужно улучшить систему здравоохранения, чтобы люди в таком возрасте были здоровы и могли работать журналист назвал «общими словами». Он согласен, что российская «медицинская система, здравоохранение нуждается в очень многих вещах», но ждать улучшения, по его мнению, можно долго и критериев того, как должно быть, нет.

Познер отметил, что стране нужны деньги, которые отчасти «получатся за счет этой реформы». «Тогда эти деньги, я надеюсь, как раз и будут использованы на улучшение системы здравоохранения и на другие очень необходимые вещи», — заключил журналист.

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6 июля в своем блоге Познер сказал, что президент России Владимир Путин и его окружение не ожидали негативной реакции на реформу. По его мнению, правительство не смогло донести до населения, почему эта реформа нужна и почему без нее нельзя рассчитывать на «приличную» пенсию. Познер добавил, что на этой реформе «можно потерять популярность, потому что все-таки большинство народа очень недовольны».