Имени Чепиги, которого заподозрили в отравлении в Солсбери, не оказалось в базе Интерпола

Поиск на этом ресурсе не выдает розыскной ордер на фамилию Чепига.
Накануне британское издание The Daily Telegraph написало, что одного из двух мужчин, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, на самом деле зовут Анатолий Чепига.
«Настоящее имя человека, разыскиваемого по делу об отравлении нервнопаралитическим веществом, названное ранее контртеррористическим отделом полиции как Руслан Боширов, теперь может быть определено так: полковник Анатолий Владимирович Чепига», — говорится в сообщении издания.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала эту публикацию как «новый вброс».
«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же после выступления Мэй (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — ИФ) в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России», — написала Захарова у себя в фейсбуке.
Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?
Мария Захароваглава МИД РФ
В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена — Александр Петров и Руслан Боширов. Тогда же шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что в отношении Петрова и Боширова выданы национальный и международный ордера на арест.
12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.
13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери в туристическую поездку. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием «Новичок» во время поездки в Великобританию.