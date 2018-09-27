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10:44 (мск), источник: Известия

Нетаньяху не исключил более серьезных последствий из-за крушения Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что крушение российского самолета Ил-20 над акваторией Средиземного моря могло привести к более серьезным последствиям, сообщает радио Kan.

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Источник: AP 2018

«Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия», — цитирует политика радио.

Премьер также отметил, что Израиль планирует сохранять диалог с Россией по сирийскому вопросу и будет противодействовать усилению военного присутствия иранских войск в стране.
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Ранее, 17 сентября, российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек, пропал с радаров и потерпел крушение. Весь экипаж самолета погиб. Минобороны России заявило, что воздушное судно было сбито во время атаки израильских истребителей, которые намеренно создали в небе опасную ситуацию, прикрываясь российским самолетом и подставив его под удар сирийских ПВО. Москва официально возложила ответственность за крушение российского самолета на израильские ВВС.

В ответ на этот акт агрессии 24 сентября Сергей Шойгу распорядился поставить в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300. Как сообщала газета «Коммерсант», переброска «трехсоток» станет «серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов по Сирии», а также серьезно обезопасит российских военных.

Место падения российского Ил-20 после удара в Сирии
Следите за развитием темы«Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»
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