Нетаньяху не исключил более серьезных последствий из-за крушения Ил-20

Источник: AP 2018

«Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия», — цитирует политика радио.

Премьер также отметил, что Израиль планирует сохранять диалог с Россией по сирийскому вопросу и будет противодействовать усилению военного присутствия иранских войск в стране.

Ранее, 17 сентября, российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек, пропал с радаров и потерпел крушение. Весь экипаж самолета погиб. Минобороны России заявило, что воздушное судно было сбито во время атаки израильских истребителей, которые намеренно создали в небе опасную ситуацию, прикрываясь российским самолетом и подставив его под удар сирийских ПВО. Москва официально возложила ответственность за крушение российского самолета на израильские ВВС.