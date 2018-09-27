Нетаньяху не исключил более серьезных последствий из-за крушения Ил-20

«Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия», — цитирует политика радио.
Ранее, 17 сентября, российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек, пропал с радаров и потерпел крушение. Весь экипаж самолета погиб. Минобороны России заявило, что воздушное судно было сбито во время атаки израильских истребителей, которые намеренно создали в небе опасную ситуацию, прикрываясь российским самолетом и подставив его под удар сирийских ПВО. Москва официально возложила ответственность за крушение российского самолета на израильские ВВС.
В ответ на этот акт агрессии 24 сентября Сергей Шойгу распорядился поставить в Сирию