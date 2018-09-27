СМИ сообщили о четырех условиях МВФ для нового кредита Украине

Чтобы получить кредит на $5−6 млрд, Киев должен повысить цены на газ на 23%, принять сбалансированный бюджет, провести антикоррупционную реформу и реорганизовать Государственную фискальную службу.

МВФ в 2015 году начал программу финансовой помощи Украине. По ней Киев получил уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Пятый транш власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, но до сих пор не получили.