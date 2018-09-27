СМИ сообщили о четырех условиях МВФ для нового кредита Украине
Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.
Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.
Чтобы получить кредит на $5−6 млрд, Киев должен повысить цены на газ на 23%, принять сбалансированный бюджет, провести антикоррупционную реформу и реорганизовать Государственную фискальную службу.
Подробнее о том, зачем Украине антикоррупционный суд, читайте в интервью «Ъ» с депутатом Верховной рады.
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