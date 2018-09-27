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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили о четырех условиях МВФ для нового кредита Украине

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

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Источник: AP 2018

Чтобы получить кредит на $5−6 млрд, Киев должен повысить цены на газ на 23%, принять сбалансированный бюджет, провести антикоррупционную реформу и реорганизовать Государственную фискальную службу.

МВФ в 2015 году начал программу финансовой помощи Украине. По ней Киев получил уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Пятый транш власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, но до сих пор не получили.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что невыполнение требований МВФ, в числе которых повышение цен на газ для населения, «поставит Украину на грань дефолта». Под давлением МВФ президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Подробнее о том, зачем Украине антикоррупционный суд, читайте в интервью «Ъ» с депутатом Верховной рады.

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