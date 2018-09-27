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12:19 (мск), источник: РИА Новости

Отец премьера Польши не видит необходимости в военной базе США

ООН, 27 сен — РИА Новости. Старейший депутат сейма Польши, отец премьер-министра страны Корнель Моравецкий не видит необходимости в размещении на территории его страны американской военной базы, заявил он в эфире радиостанции RMF FM.

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«Я не вижу необходимости, потому что это как бы подготовка нас к войне», — сказал Моравецкий.

Мы стараемся поправить отношения с Россией, мы стараемся наполнить уклад восточной политики позитивным контекстом, а не ищем ссоры.
Корнель Моравецкий
отец премьер-министра страны

При этом депутат считает, что Польше лучше финансировать свою армию, а не американскую. «Я бы предпочел, чтобы польские деньги тратили на польскую армию, польских солдат, нежели на американских».

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Он также отметил, что размещение американских военных на территории Польши нарушит договоренность о том, что войска НАТО не должны размещаться на территории бывших стран Варшавского договора.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее «миллиарды и миллиарды долларов».

Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump («Форт Трамп»). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5−2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

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