Отец премьера Польши не видит необходимости в военной базе США

«Я не вижу необходимости, потому что это как бы подготовка нас к войне», — сказал Моравецкий.

Мы стараемся поправить отношения с Россией, мы стараемся наполнить уклад восточной политики позитивным контекстом, а не ищем ссоры. Корнель Моравецкий отец премьер-министра страны

При этом депутат считает, что Польше лучше финансировать свою армию, а не американскую. «Я бы предпочел, чтобы польские деньги тратили на польскую армию, польских солдат, нежели на американских».

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Он также отметил, что размещение американских военных на территории Польши нарушит договоренность о том, что войска НАТО не должны размещаться на территории бывших стран Варшавского договора.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее «миллиарды и миллиарды долларов».