Отец премьера Польши не видит необходимости в военной базе США
ООН, 27 сен — РИА Новости. Старейший депутат сейма Польши, отец
ООН, 27 сен — РИА Новости. Старейший депутат сейма Польши, отец
«Я не вижу необходимости, потому что это как бы подготовка нас к войне», — сказал Моравецкий.
Мы стараемся поправить отношения с Россией, мы стараемся наполнить уклад восточной политики позитивным контекстом, а не ищем ссоры.
При этом депутат считает, что Польше лучше финансировать свою армию, а не американскую. «Я бы предпочел, чтобы польские деньги тратили на польскую армию, польских солдат, нежели на американских».
Он также отметил, что размещение американских военных на территории Польши нарушит договоренность о том, что войска НАТО не должны размещаться на территории бывших стран Варшавского договора.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее «миллиарды и миллиарды долларов».
Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump («Форт Трамп»). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5−2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.