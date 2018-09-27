Минфин США признал невозможность применять к России более жесткие санкции

«Экономика России слишком велика и хорошо интегрирована в глобальную экономику, международную финансовую систему и всемирные каналы поставок, — заявил он.— Мы хирургически используем механизмы Казначейства чтобы максимизировать давление на Россию, при этом минимизируя случайные побочные влияния на США, наших европейских союзников и международную экономику».
Господин Биллингсли приводит примеры санкций в отношении российских «олигархов» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга и их активов — «Русала», En+ и «Ренова». Всего с января 2017 года Белый дом ввел санкции в отношении 232 физических и юридических лиц, уточнил он.