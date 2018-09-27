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12:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин США признал невозможность применять к России более жесткие санкции

Санкции США в отношении России не могут не отличаться от тех, которые Вашингтон применяет к Ирану и КНДР, говорится в заявлении помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли для подкомитета Палаты представителей Конгресса США по денежно-кредитной политике.

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«Экономика России слишком велика и хорошо интегрирована в глобальную экономику, международную финансовую систему и всемирные каналы поставок, — заявил он.— Мы хирургически используем механизмы Казначейства чтобы максимизировать давление на Россию, при этом минимизируя случайные побочные влияния на США, наших европейских союзников и международную экономику».

Господин Биллингсли приводит примеры санкций в отношении российских «олигархов» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга и их активов — «Русала», En+ и «Ренова». Всего с января 2017 года Белый дом ввел санкции в отношении 232 физических и юридических лиц, уточнил он.

Справка
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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
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