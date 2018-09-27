Минфин США признал невозможность применять к России более жесткие санкции

Санкции США в отношении России не могут не отличаться от тех, которые Вашингтон применяет к Ирану и КНДР, говорится в заявлении помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли для подкомитета Палаты представителей Конгресса США по денежно-кредитной политике.