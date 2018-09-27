В правительстве Оренбургской области опровергли данные о возможной отставке главы региона

Источник: РИА "Новости"

Сообщения СМИ о возможной скорой отставке главы Оренбургской области Юрия Берга являются не более чем слухами, заявила в четверг ТАСС вице-губернатор — заместитель председателя правительства области по внутренней политике Вера Баширова.

«Нет, это только слухи», — сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли отставка Берга.

Сегодня в регионе находится полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе [Игорь Комаров]. Он присутствовал на открытии федеральной трассы, с минуты на минуту начнется совещание с участием полпреда и губернатора. Вера Баширова заместитель председателя правительства области по внутренней политике

Также она уточнила, что все мероприятия с участием Берга проводятся согласно графику.

Пресс-секретарь губернатора Сергей Шермецинский также назвал сообщения о возможной отставке Берга слухами. «Это бредовая информация, я бредовые слухи не комментирую», — сказал он.

65-летний Юрий Берг занимает пост губернатора Оренбургской области с 2010 года, когда был утвержден на эту должность законодательным собранием региона. 17 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Берга и назначил его врио главы региона. 14 сентября 2014 года Берг одержал победу на выборах губернатора, получив 80,28% голосов избирателей.