В правительстве Оренбургской области опровергли данные о возможной отставке главы региона
ТАСС, 27 сентября —
ТАСС, 27 сентября —
Сообщения СМИ о возможной скорой отставке главы Оренбургской области Юрия Берга являются не более чем слухами, заявила в четверг ТАСС
«Нет, это только слухи», — сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли отставка Берга.
Сегодня в регионе находится полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе [Игорь Комаров]. Он присутствовал на открытии федеральной трассы, с минуты на минуту начнется совещание с участием полпреда и губернатора.
Также она уточнила, что все мероприятия с участием Берга проводятся согласно графику.
65-летний Юрий Берг занимает пост губернатора Оренбургской области с 2010 года, когда был утвержден на эту должность законодательным собранием региона. 17 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Берга и назначил его врио главы региона. 14 сентября 2014 года Берг одержал победу на выборах губернатора, получив 80,28% голосов избирателей.
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