Госдума приняла закон о пенсионной реформе
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Возраст выхода на пенсию будет увеличен на пять лет.
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Возраст выхода на пенсию будет увеличен на пять лет.
Госдума в четверг приняла в третьем, заключительном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.
Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам защищает их интересы и направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.
Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей — в 50−57 лет. Для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.
Закон направляется на рассмотрение в Совет Федерации. Источник сообщил, что верхняя палата рассмотрит документ 3 октября. В случае одобрения его сенаторами документ поступит президенту РФ, который вправе его подписать или отклонить.
В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.
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