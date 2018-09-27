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13:23 (мск), источник: Интерфакс

Госдума приняла закон о пенсионной реформе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Возраст выхода на пенсию будет увеличен на пять лет.

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Источник: РИА "Новости"

Госдума в четверг приняла в третьем, заключительном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам защищает их интересы и направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.

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Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей — в 50−57 лет. Для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

Закон направляется на рассмотрение в Совет Федерации. Источник сообщил, что верхняя палата рассмотрит документ 3 октября. В случае одобрения его сенаторами документ поступит президенту РФ, который вправе его подписать или отклонить.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.

Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034-му.

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