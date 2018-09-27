Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин уволил трех губернаторов в течение часа после скандала
Нашли! Долгожданная новость НАСА
Сын Елизаветы Боярской украсил стены своей комнаты
Где на самом деле покупают жилье в Москве
Мэй отреагировала на вето РФ в Совбезе ООН
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Глава Крыма обратился с предложением к "ДНР"
Как изменится жизнь россиян с 1 октября
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе
Звезда «Кухни» стала «ИП Пироговой»: первые фото со съемок
Певица Натали опубликовала фото с полностью обнаженной грудью
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицией
Актрисы, которые просыпаются каждый день в 4:30 утра (фото)
9 по-настоящему странных привычек богатых людей
"Ничто не вечно": Кудрявцева сообщила о расставании
Водонаева переживает за детей Пугачевой - СМИ
Странная облава на водителей: в России такого пока не будет
Xcient — новый Hyundai российской сборки
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
8Находка десятилетия
14:30 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин подтвердил, что Орешкин может возглавить совет ЦСР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, покидающий пост главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР), подтвердил, что его место в ЦСР может занять глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Предполагаю, что да», — сказала Кудрин «Интерфаксу» в четверг, отвечая на вопрос, может ли Орешкин стать председателем совета ЦСР.

Накануне Кудрин заявил, что уйдет с поста председателя совета ЦСР. Источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщал «Интерфаксу», что на место Кудрина может прийти Орешкин.

Начиная с 2016 года ЦСР под руководством Кудрина по поручению президента Владимира Путина готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018—2024 годов. Часть предложений ЦСР в итоге вошла в новый майский указ главы государства.

22 мая 2018 года Госдума по представлению президента РФ назначила Кудрина на должность председателя Счетной палаты.

Госдума приняла закон о пенсионной реформе
Немецкую туристку в Африке растоптал слон
Козлы отпущения. США сосредоточат санкции на олигархах из России
Украина рассчитывает на продажу «Северного потока — 2»
Кудрин захотел «разделить» «Газпром»
«Фабрика по шлифовке»: зачем России детские сады
Билл Клинтон написал триллер про «Крымского мясника»
Спорт
КХЛ проверили на востребованность и доходность EY подготовила исследование результатов ее деятельности в прошлом сезоне
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой Телеведущая и певица опубликовала в соцсетях драматичный анонс нового выпуска шоу
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
В Москве построят новое здание в стиле сталинских высоток
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
Дети
Старшая дочь Екатерины Климовой растет ее копией Артистка показала новое семейное фото
Леди
6 самых ярких цветовых сочетаний осени Мы составили настоящую палитру для стильного шопинга на осень
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь