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15:07 (мск), источник: BFM.ru

Конгресс США уходит на каникулы и едва ли утвердит санкции до ноября

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Законодатели вернутся к работе в начале ноября, и голосований по ограничениям против России до этого момента в расписании нет.

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Источник: AP 2018

Конгресс США вряд ли успеет утвердить новые санкции против России до ноябрьских выборов. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, новые ограничения не примут в том числе и по гособлигациям, и по энергетическим проектам.

Палата представителей, по данным агентства, вероятно, уйдет на каникулы к концу этой недели и вернется только после выборов 6 ноября. Голосований по санкциям против России до этого момента в расписании палаты нет.

Сенат, в свою очередь, может рассмотреть предложения по санкциям до выборов, но на одобрение президенту США Дональду Трампу ничего не направит до голосования в Палате представителей.
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Комментирует главный редактор Business FM Илья Копелевич:

«Во время Восточного экономического форума у меня было несколько бесед с представителями крупных западных компаний, естественно, я интересовался их мнением о возможности и перспективе новых санкций. Вот их, так сказать, инсайдерские предположения, потому что, естественно, они следят за этой темой: уже тогда говорили, что они не ожидают быстрого принятия закона в конгрессе, потому что он начал движение по комитетам, а там работают лоббисты разных отраслей. И вообще он чем дальше, тем больше будет становиться более сдержанным и будет принят не скоро. Но, говорили они, вот администрация Трампа может выстрелить, как я слышал, до ноябрьских выборов по политическим соображениям. Как она выстрелит, этого не знает никто. Однако в проектах санкций администрации не звучали ни [слова] “банки”, ни “государственный долг”».

Скорее, предполагают, что если будут какие-то новые санкции от администрации еще до ноябрьских выборов, то они могут быть нацелены, скорее, на нефтегазовый сектор. Но это предположения.
Илья Копелевич
главный редактор Business FM

Как отмечает Bloomberg, задержки в конгрессе не повлияют на отдельный пакет санкций из-за дела Скрипалей, который администрация США может вводить без одобрения со стороны законодателей. Он ожидается к ноябрю.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов штатов.

В Минфине России считают маловероятным введение санкций в отношении российского госдолга. Об этом в интервью Reuters сказал глава департамента госдолга Константин Вышковский. При этом он отметил: «Ограничения на госдолг будут означать ограничения для федерального бюджета финансировать, в том числе, и социальные расходы, а наши заокеанские коллеги несколько раз повторяли, что санкции не должны быть направлены против российских граждан».

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
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