Австралия и Нидерланды признали итоги международного расследования крушения MH17
Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн и
Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн и
«Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования Совместной следственной группы», — приводит слова госпожи Пэйн газета The Australian.
Глава МИД Австралии выразила сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ. Господин Рюгге в ходе общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН также заявил, что ССГ «привела убедительные свидетельства» по поводу того, кому принадлежал сбившая самолет установка.
Напомним, в мае международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», сбивший самолет, прибыл из российской военной части. После этого Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении MH17 и пообещали привлечь ее к ответственности. Москва утверждает, что ни один российский «Бук» границу с Украиной не пересекал.
17 сентября Минобороны РФ представило новые данные о непричастности России к трагедии. Российские военные обнародовали архивные документы, а также видео- и аудиофайлы, свидетельствующие, по их мнению, о том, что ракета для ЗРК «Бук», равно как и сам ЗРК, не располагались на территории России или подконтрольной ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса.
Подробнее — в публикации «Ъ» «Путь ракеты отследили до Теребовли».
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