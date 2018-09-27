Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин уволил трех губернаторов в течение часа после скандала
Автомобильные «уродцы»: самые странные машины на свете
7-летний мальчик легко взломал систему родительского контроля в iPhone
Где на самом деле покупают жилье в Москве
"Все ответственны за поражение": тренер не ожидал такого исхода
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Ефимова выложила откровенное фото: Рунет в восторге
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки
Татьяна Навка откровенно рассказала о третьей дочери - СМИ
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицией
Мэй отреагировала на вето РФ в Совбезе ООН
Эксперты за рубежом узнали в Боширове Героя России
"Ничто не вечно": Кудрявцева сообщила о расставании
Водонаева переживает за детей Пугачевой - СМИ
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода»
Новое поколение внедорожника «Тигр»: подробности
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
16:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Австралия и Нидерланды признали итоги международного расследования крушения MH17

Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердили, что страны придерживаются промежуточных выводов международной Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении малазийского Boeing над Донбассом. Новые данные о непричастности России к трагедии, которые представило Минобороны, их не переубедили.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования Совместной следственной группы», — приводит слова госпожи Пэйн газета The Australian.

Глава МИД Австралии выразила сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ. Господин Рюгге в ходе общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН также заявил, что ССГ «привела убедительные свидетельства» по поводу того, кому принадлежал сбившая самолет установка.

Читайте также
На «Бук» зашли через архивы

Напомним, в мае международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», сбивший самолет, прибыл из российской военной части. После этого Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении MH17 и пообещали привлечь ее к ответственности. Москва утверждает, что ни один российский «Бук» границу с Украиной не пересекал.

17 сентября Минобороны РФ представило новые данные о непричастности России к трагедии. Российские военные обнародовали архивные документы, а также видео- и аудиофайлы, свидетельствующие, по их мнению, о том, что ракета для ЗРК «Бук», равно как и сам ЗРК, не располагались на территории России или подконтрольной ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса.

Минобороны утверждает, что снаряд, сбивший Boeing, был отправлен на Украину 32 года назад.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Путь ракеты отследили до Теребовли».

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
 Израиль встречает россиян недружелюбно
Как в Кемерово прожили полгода после пожара в «Зимней вишне»
Госдума приняла закон о пенсионной реформе
Слон растоптал немецкую туристку в Африке
Украина рассчитывает на продажу «Северного потока — 2»
Крысы победили в «войне» с кошками, признали ученые
Кудрин захотел «разделить» «Газпром»
Козлы отпущения. США сосредоточат санкции на олигархах из России
Спорт
КХЛ проверили на востребованность и доходность EY подготовила исследование результатов ее деятельности в прошлом сезоне
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой Телеведущая и певица опубликовала в соцсетях драматичный анонс нового выпуска шоу
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В Китае откроют подземный отель в заброшенном карьере
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
Горячие темы на «Детях»
Галина Проблемы со взрослой дочерью. 502
Белка Черная полоса - как пережить? 256
Ваше Величество Светская жизнь - 5 222
на пути к позитиву мусор на улицу.. 215
Леди
6 самых ярких цветовых сочетаний осени Мы составили настоящую палитру для стильного шопинга на осень
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь