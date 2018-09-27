Козлы отпущения. США сосредоточат санкции на российских олигархах

Источник: РИА "Новости"

США не могут ввести в отношении России столь же всеохватывающие санкции, как против Ирана или КНДР, потому что российская экономика слишком масштабна и хорошо интегрирована в международную финансовую систему. Но выход есть: он заключается в наказании конкретных российских олигархов и контролируемых ими компаний.

Об этом заявил помощник министра финансов США Маршал Биллингсли (Marshall Billingslea) на слушаниях в подкомитете по финансовым службам и торговле Палаты представителей Конгресса США.

Документ опубликован в среду, 26 сентября, на сайте Минфина США.

В заявлении подчеркивается, что у министерства финансов США есть четкое представление о сохраняющейся угрозе со стороны широкомасштабных злонамеренных действий России. Речь идет, пояснил Биллингсли, о продолжающейся оккупации Крыма и нарушениях прав человека, злостных кибератаках и незаконной закупке чувствительных технологий для военных целей и разведки, вмешательстве в выборы в США и поддержке режима Башара Асада в Сирии. Все это демонстрируют полное нежелание Москвы «вести себя в качестве ответственного члена международного сообщества».

Противодействие этим угрозам — один из главных приоритетов Казначейства США. Доказательством тому служит «беспрецедентный уровень финансового давления на тех, кто работает от имени Кремля и занят в ключевых секторах российской экономики, на которые распространяются американские санкции».

Помощник министра финансов США признал, что Вашингтон вынужден адаптировать свой подход к санкционному давлению на Россию, поскольку не может «противостоять российской агрессии» таким же образом, как это делается в отношении КНДР или Ирана.

Российская экономика велика и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировую сеть поставок. В отличие от Северной Кореи и Ирана, которые в течение десятилетий были почти полностью изолированы от глобальной финансовой системы. Маршал Биллингсли помощник министра финансов США

С учетом этих особенностей Минфин США использует санкционные инструменты, позволяющие «оказать максимальное давление на Россию, сводя к минимуму непреднамеренные побочные эффекты для Соединенных Штатов, их европейских союзников и мировой экономики».

Один из таких инструментов — американские санкции против российских олигархов. В качестве примера Биллингсли приводит Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга и их ключевые активы — «Русал» и EN+ и Renova Group. Последние неразрывно интегрированы в мировую экономику и цепочки поставок, в том числе в ряд ближайших союзников США по НАТО. Тем не менее 6 апреля 2018 года в отношении Дерипаски и Вексельберга ввели санкции. «В результате личный капитал Дерипаски сократился более, чем на 50% и цена акций EN+ на Лондонской бирже упала. Состояние Вексельберга уменьшилось на $3 млрд, иностранные правительства начали против расследование обстоятельств его попадания в санкционный список США, его активы заморозили в нескольких юрисдикциях, а Renova Group была вынуждена избавиться от предприятий в Швейцарии и Италии», — сообщил помощник министра.

Он напомнил, что с января 2017 года администрация США ввела санкции против 232 физических и юридических лиц, работающих в ключевых секторах российской экономики. С 2014 года Минфин США ввел «блокирующие санкции» в отношении 14 финансовых институтов, секторальные санкции против 124 финансовых учреждений и 50% их крупнейших «дочек». В энергетическом секторе России ограничения США ввели против 20 российских компаний, а секторальные санкциями — против еще 80 компаний.

Несмотря на то, что санкционная программа США в отношении России стала одной из самых активных, введение ограничительных мер не может быть единственным инструментом в арсенале Вашингтона.

Масштаб и изощренность российской злокачественной деятельности гораздо более развиты, чем у других государств, подвергнутых санкциям США. Соответственно, при определенных обстоятельствах могут быть использованы другие инструменты, чтобы дополнять эти санкции и более эффективно продвигать интересы национальной безопасности США в деле противодействия российской агрессии. Маршал Биллингсли помощник министра финансов США

В качестве примера он привел действия Минфина США по сдерживанию и предотвращению незаконной финансовой деятельности России за рубежом. Речь идет об ограничениях, введенных против латвийского банка ABLV, который, по мнению Вашингтона, занимался отмыванием денег, полученных в результате коррупции и уклонения от санкций в России и странах СНГ.

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Санкционный вал

США последовательно вводят санкции против России с 2014 года. Тогда Вашингтон ввел ограничительные меры и секторальные санкции против российских граждан и компаний в связи с воссоединением Крыма с Россией и кризисом на Украине. В декабре 2016 года уходящий с поста президент США Барак Обама ввел новые антироссийские санкции, заподозрив Россию во вмешательстве в президентские выборы в США.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Закон вступил в силу 29 января 2018 года. Он предусматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении любых компаний и физлиц, заключивших существенную сделку с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

Первыми фигурантами санкционного списка в рамках этого закона стали 33 российские компании и шесть ведомств, в том числе концерны «Калашников», «Ижмаш», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Адмиралтейские верфи», «Ижевский механический завод», «Оборонпром», «Уралвагонзвавод», «Вертолеты России» и «Созвездие», а также ФСБ, СВР и ГРУ.

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Новый санкционный список был опубликован 6 апреля на сайте Минфина США. В нем оказались семь российских миллиардеров из списка Forbes (Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов и Андрей Скоч), а также 15 связанных с ними и с экспортом вооружений компаний (среди них En+ Group, Группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русские машины», «Русал» и «Ренова») и 17 высокопоставленных чиновников и руководителей крупнейших российских госкомпаний (в том числе глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин).

Вашингтон объяснил новые санкции тем, что Кремль участвует в «злостных действиях по всему миру», в том числе продолжает оккупировать Крым, провоцирует насилие на востоке Украины, поддерживает режим Башара Асада в Сирии и пытается подорвать западные демократии при помощи злонамеренной киберактивности. В Минфине США заверили, что после введения новых санкций «у российских олигархов не будет шансов получать прибыль от российской коррумпированной системы и они не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».

После объявления ограничительных мер активы лиц и компаний, попавших в санкционный список, на территории США были заморожены. Американским инвесторам дали срок для того, чтобы избавиться от акций и бондов En+, Группы ГАЗ и «Русала» и завершить контракты с компаниями из санкционного списка.

3 августа группа из шести американских сенаторов, представляющих обе основные партии страны, внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект, грозящий России существенными новыми санкциями. Речь идет о так называемом «Акте по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018). Документ предполагает в том числе запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанка.

Несколько дней спустя США объявили о введении новых санкции в отношении Москвы по обвинению в использовании Россией химического оружия при отравлении бывшего полковника ГРУ Юрия Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. По следам применения нервно-паралитического вещества «Новичок» США определили, что «правительство Российской Федерации использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права или использовало смертоносное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

20 сентября Вашингтон расширил санкционный список в рамках закона CAATSA, добавив в него 27 физических лиц и шесть компаний из России, в том числе производителя гражданских лайнеров Sukhoi Superjet 100. В тот же день президент Трамп поручил Минфину и Госдепу США приступить к исполнению антироссийских санкций, предусмотренных законом CAATSA.