Козлы отпущения. США сосредоточат санкции на российских олигархах
Американский Минфин признал невозможность введения полномасштабных ограничительных мер против России
Американский Минфин признал невозможность введения полномасштабных ограничительных мер против России
США не могут ввести в отношении России столь же всеохватывающие санкции, как против Ирана или КНДР, потому что российская экономика слишком масштабна и хорошо интегрирована в международную финансовую систему. Но выход есть: он заключается в наказании конкретных российских олигархов и контролируемых ими компаний.
Об этом заявил помощник министра финансов США Маршал Биллингсли (Marshall Billingslea) на слушаниях в подкомитете по финансовым службам и торговле Палаты представителей Конгресса США.
Документ опубликован в среду, 26 сентября, на сайте Минфина США.
В заявлении подчеркивается, что у министерства финансов США есть четкое представление о сохраняющейся угрозе со стороны широкомасштабных злонамеренных действий России. Речь идет, пояснил Биллингсли, о продолжающейся оккупации Крыма и нарушениях прав человека, злостных кибератаках и незаконной закупке чувствительных технологий для военных целей и разведки, вмешательстве в выборы в США и поддержке режима Башара Асада в Сирии. Все это демонстрируют полное нежелание Москвы «вести себя в качестве ответственного члена международного сообщества».
Помощник министра финансов США признал, что Вашингтон вынужден адаптировать свой подход к санкционному давлению на Россию, поскольку не может «противостоять российской агрессии» таким же образом, как это делается в отношении КНДР или Ирана.
Российская экономика велика и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировую сеть поставок. В отличие от Северной Кореи и Ирана, которые в течение десятилетий были почти полностью изолированы от глобальной финансовой системы.
С учетом этих особенностей Минфин США использует санкционные инструменты, позволяющие «оказать максимальное давление на Россию, сводя к минимуму непреднамеренные побочные эффекты для Соединенных Штатов, их европейских союзников и мировой экономики».
Один из таких инструментов — американские санкции против российских олигархов. В качестве примера Биллингсли приводит Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга и их ключевые активы — «Русал» и EN+ и Renova Group. Последние неразрывно интегрированы в мировую экономику и цепочки поставок, в том числе в ряд ближайших союзников США по НАТО. Тем не менее 6 апреля 2018 года в отношении Дерипаски и Вексельберга ввели санкции. «В результате личный капитал Дерипаски сократился более, чем на 50% и цена акций EN+ на Лондонской бирже упала. Состояние Вексельберга уменьшилось на $3 млрд, иностранные правительства начали против расследование обстоятельств его попадания в санкционный список США, его активы заморозили в нескольких юрисдикциях, а Renova Group была вынуждена избавиться от предприятий в Швейцарии и Италии», — сообщил помощник министра.
Он напомнил, что с января 2017 года администрация США ввела санкции против 232 физических и юридических лиц, работающих в ключевых секторах российской экономики. С 2014 года Минфин США ввел «блокирующие санкции» в отношении 14 финансовых институтов, секторальные санкции против 124 финансовых учреждений и 50% их крупнейших «дочек». В энергетическом секторе России ограничения США ввели против 20 российских компаний, а секторальные санкциями — против еще 80 компаний.
Несмотря на то, что санкционная программа США в отношении России стала одной из самых активных, введение ограничительных мер не может быть единственным инструментом в арсенале Вашингтона.
Масштаб и изощренность российской злокачественной деятельности гораздо более развиты, чем у других государств, подвергнутых санкциям США. Соответственно, при определенных обстоятельствах могут быть использованы другие инструменты, чтобы дополнять эти санкции и более эффективно продвигать интересы национальной безопасности США в деле противодействия российской агрессии.
В качестве примера он привел действия Минфина США по сдерживанию и предотвращению незаконной финансовой деятельности России за рубежом. Речь идет об ограничениях, введенных против латвийского банка ABLV, который, по мнению Вашингтона, занимался отмыванием денег, полученных в результате коррупции и уклонения от санкций в России и странах СНГ.
США последовательно вводят санкции против России с 2014 года. Тогда Вашингтон ввел ограничительные меры и секторальные санкции против российских граждан и компаний в связи с воссоединением Крыма с Россией и кризисом на Украине. В декабре 2016 года уходящий с поста президент США Барак Обама ввел новые антироссийские санкции, заподозрив Россию во вмешательстве в президентские выборы в США.
2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Закон вступил в силу 29 января 2018 года. Он предусматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении любых компаний и физлиц, заключивших существенную сделку с предприятиями российского
Первыми фигурантами санкционного списка в рамках этого закона стали 33 российские компании и шесть ведомств, в том числе концерны «Калашников», «Ижмаш», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Адмиралтейские верфи», «Ижевский механический завод», «Оборонпром», «Уралвагонзвавод», «Вертолеты России» и «Созвездие», а также ФСБ, СВР и ГРУ.
Новый санкционный список был опубликован 6 апреля на сайте Минфина США. В нем оказались семь российских миллиардеров из списка Forbes (Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов и Андрей Скоч), а также 15 связанных с ними и с экспортом вооружений компаний (среди них En+ Group, Группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русские машины», «Русал» и «Ренова») и 17 высокопоставленных чиновников и руководителей крупнейших российских госкомпаний (в том числе глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин).
Вашингтон объяснил новые санкции тем, что Кремль участвует в «злостных действиях по всему миру», в том числе продолжает оккупировать Крым, провоцирует насилие на востоке Украины, поддерживает режим Башара Асада в Сирии и пытается подорвать западные демократии при помощи злонамеренной киберактивности. В Минфине США заверили, что после введения новых санкций «у российских олигархов не будет шансов получать прибыль от российской коррумпированной системы и они не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».
3 августа группа из шести американских сенаторов, представляющих обе основные партии страны, внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект, грозящий России существенными новыми санкциями. Речь идет о так называемом «Акте по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018). Документ предполагает в том числе запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанка.
Несколько дней спустя США объявили о введении новых санкции в отношении Москвы по обвинению в использовании Россией химического оружия при отравлении бывшего полковника ГРУ Юрия Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. По следам применения
20 сентября Вашингтон расширил санкционный список в рамках закона CAATSA, добавив в него 27 физических лиц и шесть компаний из России, в том числе производителя гражданских лайнеров Sukhoi Superjet 100. В тот же день президент Трамп поручил Минфину и Госдепу США приступить к исполнению антироссийских санкций, предусмотренных законом CAATSA.