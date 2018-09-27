Госдума приняла закон о направлении изъятых у коррупционеров средств в ПФР

Источник: РИА Новости

Документ относит к доходам бюджета ПФР с 2019 года конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких правонарушений.

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Федеральное казначейство по просьбе разработчиков законопроекта спрогнозировало возможные поступления таких денежных средств в 2019—2024 годах в объеме 1,8 миллиарда рублей, пояснял на минувшей неделе один из его авторов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

При этом он подчеркивал, что сумма эта условная, поскольку никто не может предсказать, сколько денег будет конфисковано решением суда у коррупционеров в ближайшие шесть лет. Но здесь важен сам принцип, что конфискованные у коррупционеров деньги будут направлены целевым образом на решение социальных проблем, отмечал парламентарий.