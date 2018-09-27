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18:21 (мск), источник: РИА Новости

Украина ввела санкции против ряда российских предприятий

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Киев ввел санкции против ряда российских предприятий, сообщила пресс-служба СБУ.

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Источник: Reuters

Ограничения коснутся «РЖД Логистики», «Промкомплекспласта» и «Газгольдера». Отмечается, что под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины и Минэкономики попал и ряд «других субъектов хозяйствования» из России.

Киев обвиняет их в сотрудничестве с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Служба безопасности Украины утверждает, что эти предприятия заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными компаниями, работающими на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. На основании этих договоров происходит «систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска “Изварино”, “Должанский” и “Красная Могила” Луганской таможни».

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Киев регулярно вводит санкции против российских компаний, обвиняя их в нарушении украинских законов. Так, в конце прошлого года под ограничения попали десятки предприятий.

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