«Умный, хороший, сообразительный»

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Вчера, 26 сентября, The Insider и Bellingcat заявили, что установили личность одного из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля — Руслана Боширова. По их версии, господин Боширов — это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига. «Ъ» выяснил у жителей села Березовка, в котором долгое время жил господин Чепига, узнали ли они его в материалах СМИ. Их мнения разошлись.

The Insider и Bellingcat утверждают, что Анатолий Чепига — уроженец села Николаевка в Амурской области, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), служивший в 14-й бригаде спецназа ГРУ.

«Ъ» удалось найти знакомых Анатолия Чепиги в селе Березовка, где долгое время жила семья Чепига, и спросить у них, насколько он похож на человека, известного в СМИ как Руслан Боширов.

Собеседники «Ъ» попросили не называть их имен, опасаясь проблем с ФСБ. Они уточнили, что видели Анатолия Чепигу давно, лет десять назад. По их словам, в последние дни жители Березовки пересматривают и перечитывают все опубликованные материалы по данной теме.

«Это он, Толя», — подтвердила землячка господина Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы.

«Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его, — утверждает собеседница “Ъ”.— В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше». Собеседница «Ъ» заявила, что узнает Анатолия Чепигу во всех опубликованных материалах.

Отец Анатолия Чепиги Владимир Максимович в 1990-е был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) «Ивановская» в Березовке, потом устроился в воинскую часть.

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По данным Kartoteka.ru, В. М. Чепига был соучредителем ЗАО СПМК «Ивановская» в Амурской области с долей в 5,61% (доля в уставном капитале — 3 300 руб.). Мать работала бухгалтером на одном из предприятий.

Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. Анатолий Чепига после окончания военного вуза уехал по распределению. По сведениям сельчан, он женат, у него двое детей. Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным. жительница Березовки

«Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие», — сказала она.

В Великобритании Руслана Боширова и Александра Петрова считают сотрудниками ГРУ. 13 сентября в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы.