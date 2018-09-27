МИД России опроверг заявление министра иностранных дел Великобритании о переговорах с Лавровым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил переговоры с британским коллегой Джереми Хантом в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил переговоры с британским коллегой Джереми Хантом в
«С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин оффиса о том, что он провел встречу с Лавровым. Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было», — заявил представитель делегации.
Он пояснил, что 27 сентября состоялся рабочий завтрак «постоянной “пятерки” СБ ООН с генсеком Организации, в ходе которого страны обменивались мнениями». Британская сторона выдала желаемое за действительное, уточнил он.
Сергей и Юлия Скрипаль 4 марта были найдены в бессознательном состоянии рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления