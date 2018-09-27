Песков не исключил, что ротация губернаторского корпуса будет продолжена

Уже была определенная серия, как вы говорите. Но нельзя исключать, естественно, продолжения, потому что процесс ротации губернаторского корпуса — это не серия, это — перманентный процесс, который проходит практически постоянно.

Представитель Кремля не стал комментировать информацию о грядущей отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга. «Я не знаю насчет отставки Берга, это нужно спрашивать у Берга, — сказал Песков. — Но что касается кадровых решений президента, то есть принимать отставку или нет, назначить кого-то исполняющим обязанности или нет, то мы традиционно это не анонсируем».