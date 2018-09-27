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20:00 (мск), источник: ТАСС

Песков не исключил, что ротация губернаторского корпуса будет продолжена

ДУШАНБЕ, 27 сентября. /ТАСС/ — При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не анонсируют кадровые решения главы государства.

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Источник: Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что ротация губернаторского корпуса будет продолжена.

Уже была определенная серия, как вы говорите. Но нельзя исключать, естественно, продолжения, потому что процесс ротации губернаторского корпуса — это не серия, это — перманентный процесс, который проходит практически постоянно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Представитель Кремля не стал комментировать информацию о грядущей отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга. «Я не знаю насчет отставки Берга, это нужно спрашивать у Берга, — сказал Песков. — Но что касается кадровых решений президента, то есть принимать отставку или нет, назначить кого-то исполняющим обязанности или нет, то мы традиционно это не анонсируем».

Пресс-секретарь главы государства пообещал, что «если такие события состоятся, мы проинформируем вас, как мы это делаем традиционно».

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