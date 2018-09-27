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19:37 (мск), источник: Известия

В Кремле прокомментировали расследование о «Боширове-Чепиге»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование британских СМИ о том, что обвиняемый Британией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

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Это неформальное расследование, мы не знаем, насколько оно соответствует правде. Мы оперируем тем, что было сказано Петровым и Бошировым и той информацией, которую озвучил президент.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России

Песков также отметил, что у него нет никаких данных о Чепиге, но пообещал проверить расследование СМИ.

«Не знаю, кто такой полковник Чепига, за что он был награжден, но проверю», — сказал он журналистам.

Расследование проекта Bellingcat совместно с изданием Insider было опубликовано в среду, 26 сентября. По данным организации, Боширов на самом деле 39-летний Анатолий Чепига — сотрудник ГРУ. Он якобы получил звание Героя России в 2014 году, а также принимал участие в войнах в Чечне и на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что данное расследование продолжает кампанию по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери.
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Британского шпиона, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых ведомство представило сотрудниками ГРУ. Великобритания сообщила о намерении объявить их в розыск по линии Интерпола. 15 сентября Боширов и Петров дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы. В ответ премьер-министр Тереза Мэй назвала высказывания представителей России по «делу Скрипалей» вызовом здравому смыслу.

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