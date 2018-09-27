В Кремле прокомментировали расследование о «Боширове-Чепиге»

Это неформальное расследование, мы не знаем, насколько оно соответствует правде. Мы оперируем тем, что было сказано Петровым и Бошировым и той информацией, которую озвучил президент.
Песков также отметил, что у него нет никаких данных о Чепиге, но пообещал проверить расследование СМИ.
«Не знаю, кто такой полковник Чепига, за что он был награжден, но проверю», — сказал он журналистам.
Расследование проекта Bellingcat совместно с изданием Insider было опубликовано в среду, 26 сентября. По данным организации, Боширов на самом деле 39-летний Анатолий Чепига — сотрудник ГРУ. Он якобы получил звание Героя России в 2014 году, а также принимал участие в войнах в Чечне и на Украине.
Британского шпиона, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России
В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых ведомство представило сотрудниками ГРУ. Великобритания сообщила о намерении объявить их в розыск по линии Интерпола. 15 сентября Боширов и Петров дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы. В ответ