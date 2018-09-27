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21:48 (мск), источник: РИА Новости

На Украине напали на автомобили российских дипломатов

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Автомобили российских дипломатов в Киеве облили нечистотами и повредили, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

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Источник: РИА Новости

«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера…», — сказал представитель дипведомства.

Российское посольство готовит ноту протеста МИД Украины.

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