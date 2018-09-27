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21:57 (мск), источник: RTVi

Бывший генерал КГБ Кондауров: Путин косвенно подтвердил, что Петров и Боширов — выдуманные имена

Генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров считает, что президент России Владимир Путин косвенно подтвердил, что Александр Петров и Руслан Боширов — выдуманные имена. Такое мнение он высказал 27 сентября в эфире RTVI.

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«Вообще, для меня большой вопрос, почему Путин решил, что они должны появиться на экранах телевизоров и фактически косвенно подтвердить то, что они не Боширов и Петров, а кто-то с совершенно какими-то другими именами», — сказал Кондауров. По его мнению, в интервью с главным редактором канала RT Маргаритой Симоньян, они выглядели «странными».

Также Кондауров рассказал, что следит за историей с Петровым и Бошировым.

По словам генерал-майора в отставке, его не убеждают доводы британских следователей. Они, считает Кондауров, вели себя «очень беззаботно» для разведчиков, выполнявших боевую операцию.

В качестве примера он привел то, что Петров и Боширов «с громадным, с неподдельным интересом» рассматривали витрину магазина со старыми монетами.

По мнению Кондаурова, планировать отравление Скрипаля после убийства другого сотрудника российской разведки Александра Литвиненко в 2003 году было нелогично. «Ведь на стадии планирования операции можно было предположить, что англичане сразу выскажут предположение в отношении России, что будет жесткая политическая реакция на это», — добавил он. Также Кондауров отметил, что Скрипаль не представлял никакой угрозы ни России, ни Путину, ни ГРУ.

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«Я допускаю все варианты: что и Москва может за этим стоять, и могут стоять и другие, исключая только англичан. Потому что англичане на своей территории такую акцию проводить не будут», — заключил Кондауров.

26 сентября вышло продолжение совместного расследования британского издания Bellingcat и российского проекта The Insider о личностях Петрова и Боширова, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В статье журналисты пришли к выводу, что Руслан Боширов — ненастоящее имя. По их мнению, за псевдонимом скрывается сотрудник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига.

12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Петров и Боширов известны российским властям. Он также попросил их самих пообщаться со СМИ, чтобы они могли разъяснить ситуацию. После этого Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

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