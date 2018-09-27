Бывший генерал КГБ Кондауров: Путин косвенно подтвердил, что Петров и Боширов — выдуманные имена

«Вообще, для меня большой вопрос, почему Путин решил, что они должны появиться на экранах телевизоров и фактически косвенно подтвердить то, что они не Боширов и Петров, а
Также Кондауров рассказал, что следит за историей с Петровым и Бошировым.
В качестве примера он привел то, что Петров и Боширов «с громадным, с неподдельным интересом» рассматривали витрину магазина со старыми монетами.
По мнению Кондаурова, планировать отравление Скрипаля после убийства другого сотрудника российской разведки Александра Литвиненко в 2003 году было нелогично. «Ведь на стадии планирования операции можно было предположить, что англичане сразу выскажут предположение в отношении России, что будет жесткая политическая реакция на это», — добавил он. Также Кондауров отметил, что Скрипаль не представлял никакой угрозы ни России, ни Путину, ни ГРУ.
«Я допускаю все варианты: что и Москва может за этим стоять, и могут стоять и другие, исключая только англичан. Потому что англичане на своей территории такую акцию проводить не будут», — заключил Кондауров.
26 сентября вышло продолжение совместного расследования британского издания Bellingcat и российского проекта The Insider о личностях Петрова и Боширова, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В статье журналисты пришли к выводу, что Руслан Боширов — ненастоящее имя. По их мнению, за псевдонимом скрывается сотрудник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига.
12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Петров и Боширов известны российским властям. Он также попросил их самих пообщаться со СМИ, чтобы они могли разъяснить ситуацию. После этого Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.