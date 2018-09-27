Администрация Трампа по-своему объяснила смех в Генассамблее ООН

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«Им понравилось, как он честен», — сказала Хейли. «Это нехарактерно для дипломатии, и они нашли это смешным».

Смех на заседании Генассамблеи ООН прозвучал после слов Трампа о выдающихся достижениях его администрации. «За последние два года моя администрация добилась больше, чем любая другая в истории страны», — заявил глава государства. Услышав, как в зале смеются, Трамп сказал: «Я не ожидал такой реакции, но это нормально».

По поводу причины смеха американский президент придерживается того же мнения, что и его администрация: делегаты смеялись не над ним, а вместе с ним. «О, это было отлично. Я рассчитывал на то, что это кого-то рассмешит, но это было отлично» — приводит издание слова Трампа о собственной речи в Генассамблее.