МВД предложило дать дознавателям право доступа к банковской тайне

Сейчас по закону при расследовании уголовных дел только следователь с согласия руководителя следственного органа уполномочен получать справки по операциям и счетам юрлиц и ИП, а также по операциям и вкладам физлиц (эта информация составляет банковскую тайну — ИФ). МВД предлагает включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в банках эти сведения.

Как отмечают разработчики законопроекта, к подследственности дознавателей также отнесены преступления, связанные с движением денежных средств по счетам граждан и юрлиц. По данным территориальных органов МВД в 2017 году в производстве дознавателей находилось почти 47 тыс. уголовных дел о таких преступлениях, за 7 месяцев этого года — около 26 тыс.

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В настоящее время получить от банков информацию о счетах подозреваемых (обвиняемых) или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, дознаватели могут только на основании судебного решения для обеспечения исполнения приговора (в рамках статьи 115 УПК РФ).

В 2017 году дознавателями с согласия надзирающих прокуроров на основании судебного решения направлено 4 тыс. 939 запросов об изъятии в банках сведений ограниченного доступа, за 7 месяцев 2018 года — 3 тыс. 918. При этом на согласование запроса у прокурора затрачивается в среднем около суток (в ГУ МВД России по г. Москве до 7 суток), а на рассмотрение судом — около 3 суток (в ГУ МВД России по г. Москве до 2 месяцев). Решение суда кредитными организациями исполняется в срок до 3 месяцев, указывает МВД.

При этом получить справки о счетах лиц, не являющихся подозреваемыми (обвиняемыми), в том числе для раскрытия преступления и установления всех его обстоятельств, дознаватель не вправе.

В этой связи в прошлом году по 2 тыс. 857 уголовным делам, по которым возникала потребность в получении информации из банков, такие справки не истребовались, за 7 месяцев 2018 года — по 2 тыс. 128 уголовным делам.

«Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию», — отмечают авторы поправок.

С этим связан низкий процент возмещаемости ущерба по обозначенной категории деяний (за 7 месяцев 2018 года он составил только 14,8%, в 2017 году — 15,7%).