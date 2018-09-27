Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президенту Литвы грозит тюрьма с конфискацией имущества - эксперт
Нашли! Долгожданная новость НАСА
Старшая дочь Екатерины Климовой растет ее копией
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
Шайа ЛаБаф закрутил роман с бывшей невестой Роберта Паттинсона
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
СМИ: У Порошенко наболело – врал, врал да вдруг правду сказал
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе
Звезда «Кухни» стала «ИП Пироговой»: первые фото со съемок
"Поют чушь на нечеловеческом языке": Резник о песнях Лазарева
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицией
Грациозная Елена Захарова снялась для журнала
Киркоров дня: 27 самых эпичных образов певца
Маленькие старички: Водонаева переживает за детей Пугачевой
Виторган устроил публичную сцену ревности Собчак
С октября изменятся правила регистрации авто
БелАЗ готовится построить очередной мегасамосвал
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
22:56 (мск), источник: Интерфакс

МВД предложило дать дознавателям право доступа к банковской тайне

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Дознаватели могут получить доступ к сведениям, представляющим банковскую тайну, во внесудебном порядке. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта размещено министерством внутренних дел (МВД) России на портале regulation.gov.

Наверх

Сейчас по закону при расследовании уголовных дел только следователь с согласия руководителя следственного органа уполномочен получать справки по операциям и счетам юрлиц и ИП, а также по операциям и вкладам физлиц (эта информация составляет банковскую тайну — ИФ). МВД предлагает включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в банках эти сведения.

Как отмечают разработчики законопроекта, к подследственности дознавателей также отнесены преступления, связанные с движением денежных средств по счетам граждан и юрлиц. По данным территориальных органов МВД в 2017 году в производстве дознавателей находилось почти 47 тыс. уголовных дел о таких преступлениях, за 7 месяцев этого года — около 26 тыс.

Читайте также
Должники не узнают коллектора в лицо

В настоящее время получить от банков информацию о счетах подозреваемых (обвиняемых) или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, дознаватели могут только на основании судебного решения для обеспечения исполнения приговора (в рамках статьи 115 УПК РФ).

В 2017 году дознавателями с согласия надзирающих прокуроров на основании судебного решения направлено 4 тыс. 939 запросов об изъятии в банках сведений ограниченного доступа, за 7 месяцев 2018 года — 3 тыс. 918. При этом на согласование запроса у прокурора затрачивается в среднем около суток (в ГУ МВД России по г. Москве до 7 суток), а на рассмотрение судом — около 3 суток (в ГУ МВД России по г. Москве до 2 месяцев). Решение суда кредитными организациями исполняется в срок до 3 месяцев, указывает МВД.

При этом получить справки о счетах лиц, не являющихся подозреваемыми (обвиняемыми), в том числе для раскрытия преступления и установления всех его обстоятельств, дознаватель не вправе.

В этой связи в прошлом году по 2 тыс. 857 уголовным делам, по которым возникала потребность в получении информации из банков, такие справки не истребовались, за 7 месяцев 2018 года — по 2 тыс. 128 уголовным делам.

«Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию», — отмечают авторы поправок.

С этим связан низкий процент возмещаемости ущерба по обозначенной категории деяний (за 7 месяцев 2018 года он составил только 14,8%, в 2017 году — 15,7%).

Планируемый срок вступления законопроекта — декабрь 2019 года.

В Кремле прокомментировали расследование о «Боширове-Чепиге»
Победительницу конкурса красоты застрелили в Ираке
Всех сестер Хачатурян освободили в зале суда
Австралия и Нидерланды озвучили позицию по поводу крушения MH17
На Украине напали на автомобили российских дипломатов
На Северном Кавказе обеспокоились из-за числа обращенных в ислам
СМИ: односельчане узнали Чепигу на фото Руслана Боширова
Спорт
Российские волейболисты проиграли США и остались без медалей ЧМ Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой Телеведущая и певица опубликовала в соцсетях драматичный анонс нового выпуска шоу
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В Москве построят новое здание в стиле сталинских высоток
Самые странные и уродливые здания с задворок Европы
Горячие темы на «Детях»
Галина Проблемы со взрослой дочерью. 600
Екатерина Жужа Идеи подарков на День Учителя 279
Белка Черная полоса - как пережить? 268
на пути к позитиву мусор на улицу.. 243
Леди
6 самых ярких цветовых сочетаний осени Мы составили настоящую палитру для стильного шопинга на осень
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь