Порошенко принял в дар от США списанные 30-летние катера
Президент Украины Петр Порошенко принял в дар от США два патрульных катера класса «Айленд». Церемония передачи кораблей состоялась на базе Береговой охраны США «Балтимор», передает ТАСС.
Президент Украины Петр Порошенко принял в дар от США два патрульных катера класса «Айленд». Церемония передачи кораблей состоялась на базе Береговой охраны США «Балтимор», передает ТАСС.
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Ранее сообщалось, что Киев получит в дар два катера Drummond и Cushing класса «Айленд», выведенных из состава Береговой охраны. По информации Marine Traffic, Drummond еще остается в строю, хотя и выходил последний раз из порта в марте 2016 года.
Необходимость передачи катеров возникла в связи с ростом напряжения между Москвой и Киевом в районе Азовского моря. 24 сентября стало известно, что Украина утвердила планы по созданию