Порошенко принял в дар от США списанные 30-летние катера

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Глава государства заявил, что Соединенные Штаты остаются лидерами в поддержке вооруженных сил Украины. «Первые два корабля класса “Айленд” станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», — сообщил президент.

Украина тратит на оборонный сектор шесть процентов ВВП, что превышает минимальные обязательства стран-членов НАТО, поэтому «является по факту восточным флангом НАТО», подчеркнул Порошенко.

По его словам, вооруженные силы Украины успешно противостоят «российской агрессии» и «борются за свободу и демократию».

Ранее сообщалось, что Киев получит в дар два катера Drummond и Cushing класса «Айленд», выведенных из состава Береговой охраны. По информации Marine Traffic, Drummond еще остается в строю, хотя и выходил последний раз из порта в марте 2016 года.