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00:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко принял в дар от США списанные 30-летние катера

Президент Украины Петр Порошенко принял в дар от США два патрульных катера класса «Айленд». Церемония передачи кораблей состоялась на базе Береговой охраны США «Балтимор», передает ТАСС.

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Источник: Reuters

Глава государства заявил, что Соединенные Штаты остаются лидерами в поддержке вооруженных сил Украины. «Первые два корабля класса “Айленд” станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», — сообщил президент.

Украина тратит на оборонный сектор шесть процентов ВВП, что превышает минимальные обязательства стран-членов НАТО, поэтому «является по факту восточным флангом НАТО», подчеркнул Порошенко.

По его словам, вооруженные силы Украины успешно противостоят «российской агрессии» и «борются за свободу и демократию».

Ранее сообщалось, что Киев получит в дар два катера Drummond и Cushing класса «Айленд», выведенных из состава Береговой охраны. По информации Marine Traffic, Drummond еще остается в строю, хотя и выходил последний раз из порта в марте 2016 года.

Необходимость передачи катеров возникла в связи с ростом напряжения между Москвой и Киевом в районе Азовского моря. 24 сентября стало известно, что Украина утвердила планы по созданию военно-морских баз в Азовском море. В Киеве опасаются, что Россия перекроет стране доступ к морю.

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