Россия и Сент-Винсент и Гренадины договорились об отмене виз
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и
Встреча состоялась 27 сентября «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН в
«Состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития двусторонних отношений, а также по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. С. В. Лавров и Р. Гонсалвес подписали межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран», — говорится в сообщении.