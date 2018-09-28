Россия и Сент-Винсент и Гренадины договорились об отмене виз

«Состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития двусторонних отношений, а также по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. С. В. Лавров и Р. Гонсалвес подписали межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран», — говорится в сообщении.