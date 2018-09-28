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01:51 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Сент-Винсент и Гренадины договорились об отмене виз

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес подписали соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при поездках граждан двух стран, сообщается на сайте российского министерства.

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Источник: РИА Новости

Встреча состоялась 27 сентября «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития двусторонних отношений, а также по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. С. В. Лавров и Р. Гонсалвес подписали межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран», — говорится в сообщении.

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