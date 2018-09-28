Отколовшемуся острову подбросили запчастей

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Поясняя решение о поставке запасных частей для используемых тайваньскими ВВС самолетов F-16, F-5, IDF и С-130, в Пентагоне заявили: «Эта продажа внесет весомый вклад во внешнюю политику и национальную безопасность США, она поможет улучшить оборонные возможности реципиента, который продолжает быть важной силой, поддерживающей политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе».

Пресс-секретарь МИД Тайваня Эндрю Ли сообщил, что правительство острова благодарно Вашингтону. «Тайвань сталкивается со всевозрастающими угрозами, эта сделка не только усилит наши возможности по обороне, но и внесет вклад в мир и стабильность между берегами Тайваньского пролива», — отметил он.

Между тем в Пекине сделке дали противоположную оценку. МИД КНР назвал продажу грубейшим нарушением международного права и ударом по безопасности Китая. А представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ань Фэншань заявил, что «опирающиеся на иностранцев ради собственного возвышения заплатят за это высокую цену». Он призвал Конгресс США воспользоваться своим правом заблокировать сделку (по закону у него есть на это 30 дней). Шансов на это практически нет: поддержка решения среди доминирующих в Конгрессе республиканцев гарантирует, что сделка будет осуществлена.



Китай рассматривает обособившийся в 1949 году по итогам гражданской войны Тайвань как свою отколовшуюся провинцию и крайне негативно реагирует на попытки других стран продавать туда оружие и поддерживать с ним какие-либо дипломатические контакты. Предыдущий президент США Барак Обама в 2011 году решился лишь на продажу незначительного числа запчастей для самолетов (объемом $52 млн).

Активизация взаимодействия с Тайванем началась с приходом в Белый дом Дональда Трампа.

В июне 2017 года Госдепартамент авторизовал продажу острову крупнейшего за последние десятилетия пакета военной техники на сумму $1,3 млрд. Укрепление связей США с Тайванем стало элементом стратегии давления на Пекин наряду с торговой войной, обвинениями в краже интеллектуальной собственности и вмешательстве во внутренние дела США, а также противостоянием двух стран в Южно-Китайском море.



Как напомнил «Ъ» старший научный сотрудник Центра изучения Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов, в марте этого года Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон, который позволяет возобновить официальные контакты между американскими властями и администрацией Тайваня, в том числе по военной линии.