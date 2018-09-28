Отколовшемуся острову подбросили запчастей
Представители КНР в жесткой форме выразили протест против продажи Тайваню Вашингтоном запасных частей к самолетам F-16 на общую сумму $330 млн. По словам
Представители КНР в жесткой форме выразили протест против продажи Тайваню Вашингтоном запасных частей к самолетам F-16 на общую сумму $330 млн. По словам
Поясняя решение о поставке запасных частей для используемых тайваньскими ВВС самолетов F-16, F-5, IDF и С-130, в Пентагоне заявили: «Эта продажа внесет весомый вклад во внешнюю политику и национальную безопасность США, она поможет улучшить оборонные возможности реципиента, который продолжает быть важной силой, поддерживающей политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе».
Между тем в Пекине сделке дали противоположную оценку. МИД КНР назвал продажу грубейшим нарушением международного права и ударом по безопасности Китая. А представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ань Фэншань заявил, что «опирающиеся на иностранцев ради собственного возвышения заплатят за это высокую цену». Он призвал Конгресс США воспользоваться своим правом заблокировать сделку (по закону у него есть на это 30 дней). Шансов на это практически нет: поддержка решения среди доминирующих в Конгрессе республиканцев гарантирует, что сделка будет осуществлена.
Китай рассматривает обособившийся в 1949 году по итогам гражданской войны Тайвань как свою отколовшуюся провинцию и крайне негативно реагирует на попытки других стран продавать туда оружие и поддерживать с ним
В июне 2017 года Госдепартамент авторизовал продажу острову крупнейшего за последние десятилетия пакета военной техники на сумму $1,3 млрд. Укрепление связей США с Тайванем стало элементом стратегии давления на Пекин наряду с торговой войной, обвинениями в краже интеллектуальной собственности и вмешательстве во внутренние дела США, а также противостоянием двух стран в
Как напомнил «Ъ» старший научный сотрудник Центра изучения Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов, в марте этого года Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон, который позволяет возобновить официальные контакты между американскими властями и администрацией Тайваня, в том числе по военной линии.
«Решение о новых поставках оружия должно подтвердить, что более тесные связи с Тайванем становятся новой нормальностью, — заметил эксперт.— Американская администрация пытается вновь превратить поставки оружия острову в один из важных рычагов давления на Пекин. Однако у этого американского шага есть и другая цель — приободрить Тайвань на фоне катастрофического уменьшения числа его дипломатических союзников». В этом году стран, которые в качестве признают правительство Тайваня в качестве единственного законного для Китая, стало лишь 17, хотя еще в 2016 году их было 21.
Михаил Коростиков