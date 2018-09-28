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03:53 (мск), источник: Ведомости

Telegraph сообщила о третьем подозреваемом из ГРУ в отравлении Скрипалей

Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph.

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Как считают британские власти, агент ГРУ посетил Солсбери для разработки плана атаки перед тем, как его коллеги привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество. Газета отмечает, что британские следователи знают, как зовут третьего подозреваемого, но его имя пока держится в секрете.

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Ранее Лондон назвал подозреваемыми в покушении на Скрипалей россиян под именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров». Британские спецслужбы считают их сотрудниками ГРУ. Позже The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их информации, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Русская служба BBC уточняла, что подтвердила эту информацию, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала вбросом эту информацию. По ее мнению, публикация является продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери. The Telegraph, в свою очередь, отмечает, что Петрова действительно зовут Александр, а псевдонимом является только его фамилия.

Экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены в тяжелом состоянии в британском городке Солсбери в начале марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Москва обвинения отвергает.

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