В Иране заявили, что Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал
«Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль — единственный режим в нашем регионе с “секретной” и “незадекларированной” программой ядерного вооружения, включающей “реальный ядерный арсенал”. Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам», — написал Зариф в Twitter.
Внутри, по его словам, хранятся по меньшей мере 15 грузовых контейнеров, общий вес которых может достигать 300 тонн. Объект расположен недалеко от места, где хранился архив иранского атомного проекта, похищенный и тайно вывезенный из страны израильской разведкой, пояснил Нетаньяху. Премьер призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.
Отношения Израиля и Ирана остаются напряженными с 1979 года, когда в Тегеране была свергнута монархия. Противоречия носят религиозный, политический и экономический характер. Тегеран недоволен оккупацией евреями исламских территорий, а претензии