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11:04 (мск), источник: РИА Новости

В Иране заявили, что Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Тель-Авив рассказать о своей «нелегальной программе ядерного вооружения». Это произошло после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об обнаружении секретного «атомного склада» в Тегеране.

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Источник: РИА Новости

«Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль — единственный режим в нашем регионе с “секретной” и “незадекларированной” программой ядерного вооружения, включающей “реальный ядерный арсенал”. Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам», — написал Зариф в Twitter.

Накануне, выступая на Генассамблее ООН, Нетаньяху заявил о тайном складе с тоннами ядерного оборудования и материалов, который обнаружила израильская разведка в Тегеране. В доказательство своих слов премьер показал спутниковый снимок и фото стены с железными воротами.
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Внутри, по его словам, хранятся по меньшей мере 15 грузовых контейнеров, общий вес которых может достигать 300 тонн. Объект расположен недалеко от места, где хранился архив иранского атомного проекта, похищенный и тайно вывезенный из страны израильской разведкой, пояснил Нетаньяху. Премьер призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.

Отношения Израиля и Ирана остаются напряженными с 1979 года, когда в Тегеране была свергнута монархия. Противоречия носят религиозный, политический и экономический характер. Тегеран недоволен оккупацией евреями исламских территорий, а претензии Тель-Авива в первую очередь связаны с так называемой иранской ядерной угрозой. Израиль не раз заявлял о возможности войны между двумя странами.

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