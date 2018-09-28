В Иране заявили, что Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие

Источник: РИА Новости

«Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль — единственный режим в нашем регионе с “секретной” и “незадекларированной” программой ядерного вооружения, включающей “реальный ядерный арсенал”. Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам», — написал Зариф в Twitter.

Накануне, выступая на Генассамблее ООН, Нетаньяху заявил о тайном складе с тоннами ядерного оборудования и материалов, который обнаружила израильская разведка в Тегеране. В доказательство своих слов премьер показал спутниковый снимок и фото стены с железными воротами.

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Внутри, по его словам, хранятся по меньшей мере 15 грузовых контейнеров, общий вес которых может достигать 300 тонн. Объект расположен недалеко от места, где хранился архив иранского атомного проекта, похищенный и тайно вывезенный из страны израильской разведкой, пояснил Нетаньяху. Премьер призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.