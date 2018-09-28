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05:30 (мск), источник: ТАСС

Кожемяко не намерен торопиться со сменой кадров администрации Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, которого президент РФ Владимир Путин назначил на эту должность в среду, заявил в пятницу журналистам, что он не намерен торопиться с изменением состава краевой администрации и предполагает сконцентрироваться на подготовке к отопительному сезону и принятии бюджета.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть большой потенциал кадровый, многие себя зарекомендовали, многих я знаю по предыдущей работе здесь, поэтому буду [это] максимально использовать. У меня в команде есть те, кто жил и работал в Приморье, несколько человек… Торопиться мы со сменой кадров тоже не будем, потому что предстоит принятие ряда важных решений — подготовка к отопительному сезону, принятие бюджета», — сказал Кожемяко на брифинге после его официального представления в качестве врио губернатора.

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Кожемяко: стать врио губернатора Приморья — выверенное решение

В среду президент РФ Владимир Путин предложил Кожемяко, который в 2015 году возглавил Сахалинскую область, занять пост исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Он также добавил, что не против участия Кожемяко в выборах губернатора Приморья.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов, а его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку «невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей». При этом Тарасенко уже заявил, что не планирует участвовать в новых выборах.

Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря.

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