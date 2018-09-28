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05:20 (мск), источник: РИА Новости

Избирком зарегистрировал Фургала губернатором Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Хабаровского края в пятницу зарегистрировала губернатором региона Сергея Фургала, который одержал победу на выборах главы региона, сообщил РИА Новости секретарь избиркома края Оярс Машков.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что для вступления в должность губернатора Фургал должен был написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ. Заявление было удовлетворено Думой в четверг.

«Процедура регистрации губернатором проводится согласно положениям Избирательного кодекса Хабаровского края. После утверждения результатов выборов, которые прошли в среду, избирком должен убедиться, что избранному главе края ничего не помешает исполнять свои обязанности. Что и было сделано, Фургал зарегистрирован губернатором», — сказал Машков.

Он уточнил, что после церемонии инаугурации, которая пройдет в пятницу, Фургал получит все полномочия главы края.

В среду избирком Хабаровского края утвердил Сергея Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора. Он получил 69,57% голосов избирателей во втором туре выборов. Занимавший пост главы края Вячеслав Шпорт — около 28%.

На должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал
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