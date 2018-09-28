Избирком зарегистрировал Фургала губернатором Хабаровского края

Ранее сообщалось, что для вступления в должность губернатора Фургал должен был написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ. Заявление было удовлетворено Думой в четверг.
«Процедура регистрации губернатором проводится согласно положениям Избирательного кодекса Хабаровского края. После утверждения результатов выборов, которые прошли в среду, избирком должен убедиться, что избранному главе края ничего не помешает исполнять свои обязанности. Что и было сделано, Фургал зарегистрирован губернатором», — сказал Машков.
Он уточнил, что после церемонии инаугурации, которая пройдет в пятницу, Фургал получит все полномочия главы края.
В среду избирком Хабаровского края утвердил Сергея Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора. Он получил 69,57% голосов избирателей во втором туре выборов. Занимавший пост главы края Вячеслав Шпорт — около 28%.