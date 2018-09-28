Times: данные о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей обнародуют через неделю
ТАСС, 28 сентября — По данным издания, речь идет о личности подозреваемого, известного как Александр Петров.
ТАСС, 28 сентября — По данным издания, речь идет о личности подозреваемого, известного как Александр Петров.
Данные о личности одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, известного как Александр Петров, будут обнародованы в ближайшие 7−10 дней. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на лиц, сообщивших о том, что осведомлены насчет настоящих имен подозреваемых в отравлении
Как информировала ранее британская газета The Daily Telegraph, под именем Руслан Боширов якобы скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига. По ее данным, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.
По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого
5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.