Times: данные о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей обнародуют через неделю

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Данные о личности одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, известного как Александр Петров, будут обнародованы в ближайшие 7−10 дней. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на лиц, сообщивших о том, что осведомлены насчет настоящих имен подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Группа, которая раскрыла личность полковника Чепиги, уверена, что знает настоящее имя его младшего коллеги, который использовал псевдоним Александр Петров, и планируют обнародовать его через 7−10 дней», — отмечает издание.

Читайте также Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией

Как информировала ранее британская газета The Daily Telegraph, под именем Руслан Боширов якобы скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига. По ее данным, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.