Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы должны нас спасти: в Киеве считают, что Россия должна помочь
С октября изменятся правила регистрации авто
Эвелину Блёданс раскритиковали за спорт во время беременности
Только сейчас пролился свет на судьбу исчезнувшего рейса MH370
Россиянка создала необычное дело с выручкой 142 млн руб.
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Президенту Литвы грозит тюрьма с конфискацией имущества - эксперт
Как изменится жизнь россиян с 1 октября
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки
Разведенная Дакота продемонстрировала обнаженное тело - фото
Обнаженная модель покорила соцсети - СМИ
Убита 22-летняя «Мисс Ирака»
Пассажирский самолет скатился в море при посадке
Распространенный недуг оказался причиной рака - СМИ
Ничто не вечно: Кудрявцева сообщила о расставании
С октября изменятся правила регистрации авто
БелАЗ готовится построить очередной мегасамосвал
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
17Идем на «Восток»
12:16 (мск), источник: ТАСС

Times: данные о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей обнародуют через неделю

ТАСС, 28 сентября — По данным издания, речь идет о личности подозреваемого, известного как Александр Петров.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Данные о личности одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, известного как Александр Петров, будут обнародованы в ближайшие 7−10 дней. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на лиц, сообщивших о том, что осведомлены насчет настоящих имен подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Группа, которая раскрыла личность полковника Чепиги, уверена, что знает настоящее имя его младшего коллеги, который использовал псевдоним Александр Петров, и планируют обнародовать его через 7−10 дней», — отмечает издание.
Читайте также
Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией

Как информировала ранее британская газета The Daily Telegraph, под именем Руслан Боширов якобы скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига. По ее данным, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
 У групп "Альфа" и "Вымпел" был приказ штурмовать, но они отказались
Ракета "чувствовала" вражеский радиолокатор и тут же пропадала с его экранов
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
США нашли замену российскому двигателю РД-180 для своих ракет
Бывший командир Чепиги: его не готовили к агентурной работе
Победительницу конкурса красоты застрелили в Ираке
СМИ: правительство изменит формулу расчета пенсий россиян
Константинополь объяснил свое решение об автокефалии для Украины
В Италии из цистерны вылилось 30 тысяч литров просекко (видео)
Спорт
9-й тур РПЛ стартует в пятницу матчем между «Оренбургом» и ЦСКА Встреча пройдет на стадионе "Газовик" и начнется в 17:30 мск
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой Телеведущая и певица опубликовала в соцсетях драматичный анонс нового выпуска шоу
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В Москве построят новое здание в стиле сталинских высоток
Самые странные и уродливые здания с задворок Европы
Горячие темы на «Детях»
Коровелла Му Заначка от мужа 289
Хатуль Мадан Друг моего друга, враг моего врага. 186
Утро Что думаете, я не права? 142
Arabella Просто посмотреть и поразмыслить. Картинки. 141
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь