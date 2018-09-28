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11:37 (мск), источник: РИА Новости

Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен — РИА Новости. Бывший командир курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги, фигурировавшего в «расследовании» отравления Сергея и Юлии Скрипаль, председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области Александр Боржко назвал «легкой шизофренией» информацию СМИ о том, что за этим именем скрывается Руслан Боширов.

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В среду британский проект Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider, ранее уже публиковавший материалы, не находившие подтверждения, сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к «делу Скрипалей» Руслан Боширов «на самом деле» якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

По информации Insider, Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка Амурской области, окончил ДВОКУ и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. По данным издания, подразделение Чепиги играло важную роль во второй чеченской войне. Русланом Бошировым, как утверждает издание, он стал после переезда в Москву, где окончил академию ГУ ВС РФ.

Александр Боржко рассказал РИА Новости, что до работы в ДОССАФ он был в ДВОКУ командиром батальона курсантов.

В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий.
Александр Боржко
бывший командир Анатолия Чепиги
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Собеседник агентства также пошутил, что планирует менять внешность. «Я думаю, меня английская разведка тоже внесет в списки, потому что я у него был командиром, надо делать пластическую операцию», — пошутил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикацию о том, что обвиняемый Британией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, вбросом.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного «запутывания вопроса» Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а «ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует».

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Читайте также: Times: данные о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей обнародуют через неделю

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