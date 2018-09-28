Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией

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В среду британский проект Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider, ранее уже публиковавший материалы, не находившие подтверждения, сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к «делу Скрипалей» Руслан Боширов «на самом деле» якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

По информации Insider, Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка Амурской области, окончил ДВОКУ и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. По данным издания, подразделение Чепиги играло важную роль во второй чеченской войне. Русланом Бошировым, как утверждает издание, он стал после переезда в Москву, где окончил академию ГУ ВС РФ.

Александр Боржко рассказал РИА Новости, что до работы в ДОССАФ он был в ДВОКУ командиром батальона курсантов.

В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий. Александр Боржко бывший командир Анатолия Чепиги

Собеседник агентства также пошутил, что планирует менять внешность. «Я думаю, меня английская разведка тоже внесет в списки, потому что я у него был командиром, надо делать пластическую операцию», — пошутил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикацию о том, что обвиняемый Британией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, вбросом.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.