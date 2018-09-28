Business FM поговорила с выпускниками училища Чепиги, в том числе с тем, который есть на упомянутом в расследовании фото

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

В расследовании Bellingcat военнослужащего Анатолия Чепигу называют Героем России и одним из предполагаемых отравителей Скрипалей, которого британцы идентифицировали как Руслана Боширова. Правда, в Лондоне считают, что это не настоящее его имя.

The Insider и Bellingcat утверждают, что Анатолий Чепига — уроженец села Николаевка в Амурской области, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, служивший в 14-й бригаде спецназа ГРУ.

В расследовании было сказано, что обнаружить Анатолия Чепигу удалось с помощью фотографии, сделанной в Чечне. Авторы статьи утверждали, что зная примерный возраст «Боширова», просматривали фотографии выпускников военных училищ 2001−2003 годов. Но на фото, где якобы обнаружен Чепига, вовсе не сказано, что там выпускники этих лет.

Ставший уже знаменитым снимок, где десять мужчин в камуфляже и шапках позируют на природе, можно найти на сайте Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Фотография подписана «Выпускники разных лет», фото сделано в Чечне в двухтысячном. То есть непонятно, каким образом авторы расследования вышли именно на этот снимок — к тому же крайне нечеткий, хорошо рассмотреть лица людей на нем невозможно.

В самом расследовании отмечалось, что хотя по этому фото сложно сделать какие-то выводы, оно стало дополнительным поводом продолжить поиск «Боширова» именно среди выпускников дальневосточного училища. Так и вышли на некоего Чепигу, который служил в Чечне и по возрасту мог быть «Бошировым», а его адрес проживания в 2003—2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14-й бригаде спецназа ГРУ.

Фотография, кстати, до сих пор не удалена с сайта училища — хотя казалось бы, если выпускник стал агентом, который проводит тайные операции за рубежом, да еще и засветился в таком скандале, этого снимка там быть не должно. Как бы то ни было, пользователь Павел Шитов в 2007-м оставил на форуме комментарий, в котором пишет, что он есть на этом фото. Вот как он отреагировал на вопрос продюсера радиостанции:

— Мы просто увидели ваш комментарий под фотографией выпускников на сайте Дальневосточного командного училища. Я хотела вас спросить по поводу Чепиги, пишут, что он тоже есть на фото. Если вы его знаете…

— Ну, пускай пишут, не знаю ничего, не знаю такого.

После вопроса «Вы вообще не знаете такого человека?» абонент бросил трубку.

Из расследования Bellingcat следовало, что Чепига был выпускником 2001 года. Однако Алексей, выпустившийся из училища в этом году, сказал Business FM, что никого с такой фамилией не знает:

— На сегодняшний момент информации мне про него не поступало пока, у нас есть форумы свои, мы там постоянно всем обмениваемся. Нет. Про Чепигу первый слышу. В новостях слышал, сказали, что вроде бы какой-то полковник в отставке, это еще и фамилия вымышленная или видоизмененная, тогда вообще смешно будет.

— Разве в военном училище можно с вымышленной фамилией учиться?

— Официальный документ кто-то предъявлял? Нет. У вас же нет таких данных.

— Вы же, как вы сказали, дружны, вы общаетесь с бывшими своими однокашниками?

— Конечно.

— А у вас обсуждается эта история между вами про Чепигу, про то, что он у вас якобы учился, или нет?

— Нет, у нас если есть факт конкретный, и про него кто-то знает, могут сказать, или сказать «чушь полнейшая», к примеру. Пока не всплывало такой информации по поводу Чепиги. Поэтому официально надо пробежаться по фамилиям, учился или нет, а это может сделать только либо командование, либо подразделение, которое отвечает именно за связи с общественностью и так далее. А в Благовещенске еще одно училище было. Потом надо понимать, кто-то учился, кто-то отчислился досрочно. Я мог не слышать.

— Вообще, ваши выпускники, ваши однокашники идут на службу в ГРУ? Было такое?

— Это вам надо поговорить с грушниками, как они отбирают людей. Потому что если туда человек идет, то об этом мало кто знает, он не сам туда просится, а есть такое понятие как «покупатели». То есть к человеку присматриваются долгое время, его сопровождают, а потом ему делают предложение, от которого он либо может, либо не может отказаться в силах каких-то обстоятельств, может, он всю жизнь мечтал там служить.

Новость Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией

Кремль не располагает информацией о том, что Анатолий Чепига, которого некоторые СМИ идентифицировали как подозреваемого по «делу Скрипалей» Руслана Боширова, награждался звездой Героя России.

Газете «Коммерсантъ» удалось найти знакомых Чепиги в селе Березовка, где долгое время жила семья Чепига, и спросить у них, насколько он похож на человека, известного в СМИ как Руслан Боширов.

Группа Bellingcat утверждает, что вслед за Бошировым-Чепигой установила и настоящее имя Петрова. Оно будет названо в ближайшее время.

Параллельно сотрудники британских спецслужб вычислили третьего участника покушения на Скрипалей, сообщает Daily Telegraph. Якобы еще до приезда в Великобританию непосредственных исполнителей покушения в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который проводил разведку на местности. Именно он помог составить план, который позже использовали другие сотрудники ГРУ, привезшие с собой «Новичок».