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12:55 (мск), источник: РИА Новости

Правительство одобрило законопроект о накопительной пенсии на 2019 год

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год, сообщается на сайте кабмина.

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Источник: РИА "Новости"

После этого документ внесут на рассмотрение в Госдуму.

Отмечается, что законопроект призван обеспечить права граждан на установление накопительной пенсии в системе обязательного страхования.

Пенсионные изменения

Накануне Госдума приняла в окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. Проект приняли с учетом поправок, предложенных президентом. Они призваны максимально смягчить принимаемые решения.

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В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет, мужчин — 65. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.

Также приняли предложения, сформулированные «Единой Россией», часть из них посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.

При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого накопительная часть составляет менее пяти процентов от всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и дальше назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

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