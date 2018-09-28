В правительстве разъяснили информацию об изменении расчета пенсий
Проект основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года не затрагивает тему изменения формулы расчета страховых пенсий, объяснили в секретариате
Проект основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года не затрагивает тему изменения формулы расчета страховых пенсий, объяснили в секретариате
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что власти планируют изменить формулу расчета страховых пенсий. Издание обратило внимание на пункт об улучшении «основных параметров распределительного компонента пенсионной системы, учитывающих демографические и экономические условия». Собеседник газеты отмечал, что речь идет об отмены действующей в России с 2015 года балльной пенсионной формулы.
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Ранее
27 сентября Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста в третьем чтении. Для женщин возраст выхода на пенсию будет повышен до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.
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