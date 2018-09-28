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13:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В правительстве разъяснили информацию об изменении расчета пенсий

Проект основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года не затрагивает тему изменения формулы расчета страховых пенсий, объяснили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. «Формулировка в ОНДП касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство», — отметили в секретариате (цитата по ТАСС).

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Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что власти планируют изменить формулу расчета страховых пенсий. Издание обратило внимание на пункт об улучшении «основных параметров распределительного компонента пенсионной системы, учитывающих демографические и экономические условия». Собеседник газеты отмечал, что речь идет об отмены действующей в России с 2015 года балльной пенсионной формулы.

В пресс-службе Минтруда RNS также заявили, что в проекте «под совершенствованием основных параметров распределительного компонента пенсионной системы понимается новый порядок индексации пенсий».

Для получения страховой пенсии необходимо не только достичь пенсионного возраста, но и накопить трудовой стаж и заработать нужное количество пенсионных баллов. Эти баллы при назначении пенсии переводятся в рубли, их «стоимость» определяет и каждый год индексирует правительство.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что правительство планирует отказаться от балльной системы, но никаких совещаний на эту тему пока не проводилось.

27 сентября Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста в третьем чтении. Для женщин возраст выхода на пенсию будет повышен до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

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