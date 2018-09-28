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13:27 (мск), источник: Daily Storm

Эрдоган и Меркель заявили, что не дадут своим гражданам мерзнуть из-за амбиций США

Турция и ФРГ выступили против критики Трампа, заявлявшего о «зависимости Европы от России».

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Источник: AP 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о беседе между ним, немецким канцлером Ангелой Меркель и главой США Дональдом Трампом, прошедшей в июле на саммите в Брюсселе. По словам турецкого лидера, Трамп осуждал своих европейских коллег за покупку газа из России, однако Меркель и Эрдоган ответили, что без российского газа будут мерзнуть зимой их граждане.

«Трамп заявил, что мы кормим Россию. Он очень много повторял, что мы очень много платим денег России за газ… Я не сдержался и сказал: «Дорогой президент, мы импортируем 50% нашего газа из России. Если Турция откажется от этого, то зимой мои граждане будут просто мерзнуть», — рассказал Эрдоган журналистам A Haber.

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Позицию президента Турции, по его словам, поддержала Меркель: «Потом в разговор вступила канцлер Германии Меркель, которая сказала, что Германия получает 38% газа от России, и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз».

Как заявил Эрдоган журналистам A Haber, дальнейшие санкции, которые в августе США ввели против Турции, являются показателем политики Вашингтона. «Нельзя установить порядок в мире по принципу «кто сильнее, тот и прав», — подчеркнул турецкий лидер, отметив, что давление Соединенных Штатов усилилось еще и из-за сделок по поставке Анкаре из России систем ПВО С-400.

Смех в зале Генассамблеи ООН, когда Трамп заговорил о достижениях своей страны за последние два года, ясно показывает мнение слушателей.
Реджип Эрдоган
президент Турции
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В середине июня США отказались поставлять Турции новейшие истребители-бомбардировщики F-35, поскольку Анкара заключила сделку с Россией по приобретению комплексов ПВО С-400. В сенате Соединенных Штатов заявили, что если турецкие военные не откажутся от российского оружия, против Турции могут быть введены санкции. Помимо этого Вашингтон потребовал освободить из турецкой тюрьмы протестантского проповедника Эндрю Брансона, арестованного в 2016 году по обвинению в связях с организаторами государственного переворота в стране. Отказ турецких властей освободить Брансона привел к введению жестких санкций против Турции со стороны США, которые привели к резкому обвалу нацвалюты.

На саммите НАТО в Брюсселе в июле президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку проекта газопровода «Северный поток — 2», назвав страну «заложницей России». По его словам, Москва «полностью контролирует» Берлин поставками российского природного газа, их доля может достичь 70% в энергобалансе Германии после строительства газопровода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ заявила, что Германия независима в своих решениях и политике.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
 Эрдоган и Меркель заявили, что не дадут своим гражданам мерзнуть из-за амбиций США
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