Эрдоган и Меркель заявили, что не дадут своим гражданам мерзнуть из-за амбиций США
Турция и ФРГ выступили против критики Трампа, заявлявшего о «зависимости Европы от России».
Турция и ФРГ выступили против критики Трампа, заявлявшего о «зависимости Европы от России».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о беседе между ним, немецким канцлером Ангелой Меркель и главой США Дональдом Трампом, прошедшей в июле на саммите в Брюсселе. По словам турецкого лидера, Трамп осуждал своих европейских коллег за покупку газа из России, однако Меркель и Эрдоган ответили, что без российского газа будут мерзнуть зимой их граждане.
«Трамп заявил, что мы кормим Россию. Он очень много повторял, что мы очень много платим денег России за газ… Я не сдержался и сказал: «Дорогой президент, мы импортируем 50% нашего газа из России. Если Турция откажется от этого, то зимой мои граждане будут просто мерзнуть», — рассказал Эрдоган журналистам A Haber.
Позицию президента Турции, по его словам, поддержала Меркель: «Потом в разговор вступила канцлер Германии Меркель, которая сказала, что Германия получает 38% газа от России, и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз».
Как заявил Эрдоган журналистам A Haber, дальнейшие санкции, которые в августе США ввели против Турции, являются показателем политики Вашингтона. «Нельзя установить порядок в мире по принципу «кто сильнее, тот и прав», — подчеркнул турецкий лидер, отметив, что давление Соединенных Штатов усилилось еще и
Смех в зале Генассамблеи ООН, когда Трамп заговорил о достижениях своей страны за последние два года, ясно показывает мнение слушателей.
В середине июня США отказались поставлять Турции новейшие
На саммите НАТО в Брюсселе в июле президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку проекта газопровода «Северный поток — 2», назвав страну «заложницей России». По его словам, Москва «полностью контролирует» Берлин поставками российского природного газа, их доля может достичь 70% в энергобалансе Германии после строительства газопровода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ заявила, что Германия независима в своих решениях и политике.