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14:06 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте «дела Скрипалей»

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — В Кремле сомневаются в достоверности публикаций о виновных в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и заявляют, что правоохранительные органы РФ могут подключиться к расследованию этого инцидента, только получив соответствующие материалы из компетентных структур Великобритании.

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На просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей, который, по данным британских СМИ, является сотрудником ГРУ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал:

Последние месяцы в британских СМИ и в СМИ других стран появляется множество новостей по «делу Скрипалей». Никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие — правдивыми.

«Ведутся разные расследования, их ведут журналисты, общественные организации, какие-то иные структуры. Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основаны. Вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций», — отметил пресс-секретарь главы государства.

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На вопрос, проводит ли РФ собственное расследование «отравления в Солсбери», Песков отметил, что разбирательства по этому делу «требуют официальных данных». «Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет со СМИ, мы не хотели бы этого делать. Это невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, в качестве визави иметь СМИ», — подчеркнул Песков.

По его словам, для того, чтобы соответствующие службы РФ получили возможность участвовать в расследовании этого инцидента, они должны иметь официальные исходные материалы. «Эти материалы могут поступать только из компетентных источников. С самого начала Россия предлагала совместное расследование, и с самого начала мы слышали отказы от британцев», — напомнил Песков.

По-прежнему наши соответствующие службы, а не администрация президента — Кремль не является визави в этом вопросе, мы не занимаемся поисками людей, их идентификацией, тем более не являемся специальной службой — нуждаются в этих исходных материалах. Только после этого они могут оказывать содействие или принимать участие в совместном расследовании.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более муссировать его, имея в качестве партнера средство массовой информации», — подчеркнул Песков.

Он иронично отреагировал на публикации в СМИ Великобритании о схожести фигурантов различных расследований с гражданами РФ.

В конце концов у нас на Красной площади бегает 15 сталиных и 15 лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ 

Кремль не нашел в списках Героев России полковника Чепиги

Кремль не располагает информацией о том, что Анатолий Чепига, которого некоторые СМИ идентифицировали как подозреваемого по «делу Скрипалей» Руслана Боширова, награждался звездой Героя России.

«Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

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Накануне Песков пообещал, что в Кремле проверят материалы расследования Bellingcat и The Insider по так называемому делу Скрипалей, в которых утверждается, что Руслан Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.

В материале указывалось, что в декабре 2014 г. полковник Чепига был удостоен высшей государственной награды России — звание Героя России «За проведение миротворческой миссии».

Версия Великобритании

В пятницу газета The Telegraph сообщила, что контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По данным издания, агент ГРУ посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество.

Ранее Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее было заявлено, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.

Как сообщалось, Скрипали были найдены в тяжелом состоянии в начале марта 2018 года в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в СССР.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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Западные пропагандисты уже все решили: Боширов — это полковник ГРУ Чепига
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13:57 (мск)© Ньюстюб
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