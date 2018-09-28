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20:16 (мск), источник: BFM.ru

Бывший командир Чепиги: «Героем России, насколько я знаю, он стал в 2014 году»

Александр Боржко подтвердил Business FM сам факт существования этого офицера и то, что он — Герой России. При этом собеседник радиостанции отметил, что не помнит этого человека в лицо.

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В расследовании Bellingcat и The Insider военнослужащего Анатолия Чепигу называют Героем России и одним из отравителей Скрипалей, которого британцы идентифицировали как Руслана Боширова. Утверждалось, что Чепига — выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Мог ли этот человек оказаться в ГРУ? Об этом радиостанция поговорила с бывшим командиром Чепиги, председателем регионального отделения ДОСААФ России Амурской области Александром Боржко. С ним беседовал Игорь Ломакин.

Игорь Ломакин: Анатолий Чепига — это реальное лицо, вы этого человека знаете?

Александр Боржко: В 2001 году [был] выпуск из нашего училища, я был командиром батальона. Выпускали мы 300 человек, прошло 17 лет. Я в принципе его как такового не помню, потому что 300 человек [выпускаются], но реально у нас такой выпускник, насколько я знаю, в училище есть.

То есть лично вы его не помните?

Конкретно не помню, поймите, 17 лет прошло.

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Вы видели интервью с Русланом Бошировым? Вот этот человек вам никого не напомнил?

Вы знаете, когда видел, мне даже в голову не взбрело, что это лицо мне знакомо.

Ваше училище людей какого профиля готовило?

Мы готовим офицеров мотострелковых войск, подразделений морской пехоты, частично сейчас мы готовим уже офицеров-арктиков, часть идет в воздушно-десантные войска. То есть в основном офицеров-сухопутчиков, боевых офицеров.

Этот Анатолий Чепига куда пошел из вуза?

Я знаю, что по распределению он пошел в одно из подразделений мотострелковых войск, какой округ, я не помню. По специфике — я вам говорю, что мы готовим командиров боевых подразделений, не каких-то спецслужб, не каких-то отравителей и тому подобное.

Отравителей кто-нибудь сейчас готовит разве?

Не знаю. Честно говоря, послушал всю эту информацию, которая для меня является каким-то бредом.

Вот это нашумевшее расследование, в том числе с групповым фото вроде бы из Чечни, людей на этом фото, вы кого-то узнали?

Откровенно говоря, нет.

Фотографию молодого Чепиги вы видели в этом же расследовании?

Пока нет.

А утверждение, что он Герой России…

Героем России, насколько я знаю, он стал в 2014 году, если не ошибаюсь. Это известный факт, потому что он наш земляк, [из] Амурской области, и за что конкретно, у меня такой информации нет.
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Подготовка, которую вели в вашем вузе, позволяет человеку сменить профиль и уйти в то, что раньше называлось ГРУ?

Я в ГРУ сам не служил, но насколько я знаю, в ГРУ тоже есть подразделения специального назначения, то есть это очень хорошо подобранные офицеры, которые выполняют задачи, но тоже боевого профиля, то есть разведдиверсионные действия, это с применением оружия. Но еще раз говорю, по тому профилю выполняют задачи, по которому мы их учили, то есть выполнение реальных боевых задач не той специфики, о которой сейчас у нас пресса твердит…

А по возрасту он, кстати, может быть уже и военным пенсионером, насколько я понимаю?

В 2001 году он выпустился, это парню должно было быть где-то 21 год, плюс 17 лет, еще рано, еще служить и служить, если, конечно, раньше он не закончил службу по каким-нибудь причинам.

Business FM также поговорила с выпускниками училища, в котором якобы числился Анатолий Чепига. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции, проверена ли информация о назначении «Боширова-Чепиги», сказал: «Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался».

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