Кучма покинет пост представителя Украины в контактной группе

Источник: РИА "Новости"

«Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост», — сказал собеседник агентства. По его словам, Кучма принял такое решение давно в связи с возрастом и необходимостью «дать возможность поработать другим».

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Кучма участвовал в подписании минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Первый минский протокол был подписан в сентябре 2014 г. Со стороны России документ подписал посол на Украине Михаил Зурабов, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны ЛНР и ДНР — их главы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.