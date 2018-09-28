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16:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Чечня и Ингушетия обменялись землями

Главы районов Чечни и Ингушетии встретились, чтобы передать друг другу земли, обозначенные в соглашении об определении границы между двумя регионами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Источник: РИА "Новости"

«На границе Чечни и Ингушетии состоялась встреча главы администрации Надтеречного района Чеченской республики Шамиля Куцаева и заместителя главы Сунженского района Ингушетии Османа Евлоева. В рамках встречи Куцаев заявил о решении передать Сунженскому району часть земель, обозначенных в соглашении об установлении границы между двумя субъектами и подписанном главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым», — сказал собеседник агентства.

Ответственность за дальнейшее экономическое развитие этой территории Куцаев возложил на администрацию Сунженского района. Евлоев сообщил, что пост силовиков на полученных землях будет снесен.

Министр сельского хозяйства Ингушетии Хизир Галаев пояснил, что в рамках соглашения Ингушетия передала Чечне 1290 гектара пахотных земель и получила взамен равноценную территорию в Надтеречном районе Чечни.
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«Речь идет о территории рядом с сельским поселением Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии. Остальные 600 гектаров — пастбища, предгорье — мы взяли с этого Надтеречного района Чечни. Соответственно, часть отдали нашей территории в Сунженском районе Ингушетии. Там мы выровняли клин», — сказал Галаев.

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев заявил, что власти не собираются менять границы в ущерб тому или иному региону. По его словам, речь идет только об определении и закреплении границы, а не об обмене населенными пунктами. Премьер-министр посетовал на то, что недостаточно осведомленные люди с «низким уровнем сознания» пытаются ввести людей в заблуждение, неправильно трактуя суть происходящего. Евлоев еще раз подчеркнул, что решение этого вопроса снимет многие проблемы и оба народа в итоге только выиграют.

Ни одно село Ингушетия не передает Чечне. Нет сомнений в том, что начатое будет доведено до логического конца. Нам не нужна чужая земля, им тоже. Самое главное — простые люди с пониманием относятся к этому поистине историческому событию для обеих республик.
Зялимхан Евлоев
премьер-министр Ингушетии
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Издание «Кавказский узел» получило от советника главы Ингушетии текст соглашения о границах между двумя республиками. В документе сказано, что в течение месяца парламенты Чечни и Ингушетии должны принять соответствующие законы, после чего договор вступит в силу. Еще через три месяца границы должны быть установлены в соответствии с соглашением. Неотъемлемой частью документа является карта с изображением границ и их геодезическим описанием, однако эти материалы советник не предоставил.

После заключения соглашения Юнус-Бек Евкуров распорядился обнародовать документ и провести разъяснительную работу с местными жителями. Вечером 27 сентября премьер-министр Ингушетии выступил на местном телевидении с рассказом о договоре, однако соглашение до сих пор не опубликовано на сайтах правительства республик.

Ингушские активисты раскритиковали секретность документа и выразили сомнения, что в тексте указаны действительно равноценные территории.
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Соглашение об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. Власти не сообщали населению подробности договора, в результате чего в преддверии подписания документа начались акции протеста. 25 сентября несанкционированный митинг прошел у здания администрации в Сунже, а 26 сентября — у въезда в Магас. В городе перекрыли дороги, у местных жителей были проблемы с доступом к мобильному интернету. В Магас ввели колонну Росгвардии, которая сдерживала протестующих. Четверо активистов получили штрафы за нарушение порядка проведения массовых акций.

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определениютерриториально-административнойграницы с соседом.

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