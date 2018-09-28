Минобороны России обвинили в фальсификации

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Израильские СМИ обвинили Минобороны РФ в фальсификации информации и представили свою хронологию событий в небе над Латакией 17 сентября, приведших к гибели 15 российских военных. В Израиле настаивают, что израильские F-16 не подставляли российский самолет-разведчик Ил-20 под огонь сирийских ПВО, а также утверждают, что предупредили о начале атаки за четыре минуты. В то же время в Израиле считают необходимым продолжение сотрудничества с Россией по Сирии, и надеются, что Москва не отменит намеченную на начало октября встречу координационной группы.

В пятницу израильская газета «Гаарец» опубликовала свою хронологию событий, происходивших в сирийском небе 17 сентября. Как утверждает издание, именно эти данные содержались в 40-страничном докладе, который привезла в Москву 20 сентября израильская делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным.

В публикации говорится, что в тот день, когда президенты России и Турции Владимир Путин и Реджем Тайип Эрдоган пришли к компромиссу по зоне деэскалации в провинции Идлиб на севере Сирии, израильские военные получили данные разведки о разгрузке иранского оборудования для производства высокоточечных ракет в районе Латакии. Оборудование предполагалось перенаправить в Ливан шиитскому движению «Хезболла». В Израиле приняли решение об уничтожении объекта, в воздух были подняты четыре истребителя F-16, которые взлетели с авиабазы на юге Израиля, направились на север и нанесли удары по цели, находясь на большой высоте к востоку от Кипра. Подчеркивается, что к моменту начала операции Ил-20 находился в 200 км от израильских истребителей.

Израильские СМИ, а ранее представители военного командования страны, категорически отвергают версию Минобороны РФ о том, что F-16 прятался за Ил-20 и подставил российских военных под удар.

Источник: Две версии хроники катастрофы Ил-20

Как пишет «Гаарец» со ссылкой на израильских военных, сирийские ПВО могли ошибочно определить наличие в воздухе израильского истребителя из-за средств радиэлектронной борьбы, однако это не могли не разглядеть впоследствии российские военные. Газета обвиняет Минобороны РФ в фальсификации информации.

При этом еще одна израильская газета Yedioth Ahronoth подчеркивает, что с того момента, как израильские военные предупредили российских коллег, и до момента, как была поражена цель в районе Латакии, прошло 12 минут. При этом российским военным сообщили, что израильские самолеты будут заходить со стороны Кипра.

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По данным издания, во время визита в Москву генерал Амикам Норкин предложил российским коллегам обсудить новые параметры координации, но его предложения повисли в воздухе. Теперь эти же предложения планирует представить в Москве генерал-майор Аарон Халива, который возглавляет координационную группу военных двух стран в Сирии с израильской стороны. Израильтяне предлагают увеличить время предупреждения, чтобы самолеты, которые могут оказаться под угрозой, могли изменить маршрут и выйти из опасной зоны.

В Израиле надеются, что в Москве встречу не отменят, но в то же время опасаются, что новые российские требования к координации могут оказаться невыполнимыми. Газета цитирует слова главы комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, что предупреждения должны делаться «не за минуту или две, а минимум за два-три дня».