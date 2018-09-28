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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Леонид Кучма обещал остаться в минской контактной группе до «критического возраста»

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил о намерении уйти с этого поста, когда достигнет «критического возраста».

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Источник: Reuters

Как рассказали «Ъ» в президентском фонде Леонида Кучмы «Украина», экс-глава государства заявил: «Я для себя уже давно принял решение: когда достигну своего критического возраста, должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим».

Собеседник «Ъ» в фонде напомнил: работа в трехсторонней группе для господина Кучмы — миссия, которую он выполняет более четырех лет на общественных началах (сначала вместе с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, затем уже без него). За это время, как подсчитал Леонид Кучма, он совершил «до ста поездок в Минск», причем часто с пониманием, что «движения серьезного не будет, так как другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами».

Когда я приезжаю домой, то двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык… Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется…
Леонид Кучма
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе

При этом представитель фонда добавил в разговоре с «Ъ», что Леонид Кучма постоянно слышит критику минского процесса, хотя альтернативы ему нет, потому что встречи в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) не проходят почти два года.

Источник «Ъ» в украинской президентской администрации подтвердил, что Леонид Кучма «пока что не высказывал официального намерения уйти». «Хотя он, безусловно, недоволен тем, что достигнутые договоренности не удается довести до результата и перейти к режиму полного прекращения огня», — добавил собеседник «Ъ».

Напомним, ранее 28 сентября, агентство ТАСС со ссылкой на представителя фонда господина Кучмы «Украина» сообщило, что бывший президент подал в отставку с поста полномочного представителя страны в контактной группе по Донбассу. «Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост», — цитировало агентство своего собеседника.

Янина Соколовская, Киев.

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