Депутат Госдумы пожаловалась на маленькую зарплату

Источник: РИА "Новости"

Так парламентарий отреагировала на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее пристыдил депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова, пришедших на заседание в футболках. Володин отметил, что зарплаты депутата достаточно, чтобы приобрести галстук и пиджак.

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Ганзя рассказала, что большую часть зарплаты тратит на рабочие нужды, так как депутатам не выделяют средства на представительские расходы.

«Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и все», — заявила она, отметив, что из-за подобных трат у нее от зарплаты «не остается ничего», кроме кредитных долгов.