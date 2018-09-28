Focus: Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО

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Об этом в пятницу сообщило германское издание Focus Online со ссылкой на анонимный источник в Группе контрразведки при Штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (ACCI, штаб-квартира в Брюсселе).

По его сведениям, Скрипаль посещал Прагу в сопровождении агентов службы внешней разведки Великобритании MI-6 в 2012 году и информировал представителей местных спецслужб об активных агентурных сетях российской разведки. Членов этих сетей он знал еще со времен своей службы в ГРУ.

Focus также сообщает, что летом 2016 года Скрипаль предоставлял разведке Эстонской республики данные, достаточные для того, чтобы Эстония раскрыла сразу трех разведчиков, работавших в Таллине. Среди них были 38-летний майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и его 65-летний отец Петр Волин, которые в начале сентября попали под подозрения в сотрудничестве с Главным управлением (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Поскольку они оба являются гражданами Эстонии, их подозревают в госизмене.

Источник подтвердил изданию информацию о совместной работе испанских спецслужб и Скрипаля, ранее опубликованную в расследовании газеты The New York Times. Согласно этим данным, бывший сотрудник ГРУ снабжал Национальный разведывательный центр Испании информацией о контактах российской мафии, действующей в регионе Коста-дель-Соль, с некоторыми влиятельными политиками и чиновниками в Москве.