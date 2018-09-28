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18:26 (мск), источник: Интерфакс

В Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой стране

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Ранее немецкие СМИ предположили, что эстонский офицер и его отец были задержаны именно по его наводке.

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Российский перебежчик Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов в Эстонии, утверждает полиция безопасности (КаПо).

В ответ на сообщения немецких СМИ о том, что Скрипаль помог спецслужбам Эстонии выйти на подозреваемых в работе на российскую военную разведку Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина, КаПо заявила в пятницу, что «Скрипаль не имеет никакого отношения ни к одному из случаев разоблачения шпионов в Эстонии».

Немецкое издание Focus написало в пятницу, что Скрипаль мог предоставить спецслужбам Эстонии данные о работающих в этой стране российских агентах во время своей поездки в Эстонию летом 2016 года. Журнал также сообщил о возможной работе Скрипаля на Чехию и Испанию.

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4 сентября Харьюский уездный суд санкционировал арест офицера главного штаба Сил обороны майора Дениса Метсавас (Deniss Metsavas, 1980 года рождения) и его отца Петра Волина (1952 года рождения). Как сообщила на пресс-конференции государственный прокурор Эстонии Лавли Перлинг (Lavly Perling), они передавали секретные данные о вооруженных силах Эстонии российской военной разведке по меньшей мере пять лет — вплоть до задержания 3 сентября.

В начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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