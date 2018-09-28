Тимошенко захотела заставить «Газпром» платить

Источник: Reuters

«Вижу, что своим заявлением о намерении ликвидировать “Нафтогаз” я разворошила осиное гнездо. Никто никому никакие долги прощать не будет. Россия и “Газпром” заплатят все до последней копейки», — заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что долг «Газпрома» — долг не перед «Нафтогазом», а перед Украиной, поэтому полученные деньги пойдут не на миллионные премии руководству компании.

«Это деньги — для людей, а не для чиновников», — написала Тимошенко. О намерении ликвидировать «Нафтогаз» она заявляла еще в 2015 году. По ее мнению, компания является совершенно ненужной надстройкой, от которой необходимо избавиться.