Лавров призвал западные страны вразумить Киев

«Мы поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ на Украине, готовы придать ее наблюдателям ООНовскую охрану. Однако вместо выполнения минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском, Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями. Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», — заявил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.