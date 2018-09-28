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21:28 (мск), источник: РИА Новости

Лавров призвал западные страны вразумить Киев

ООН, 28 сен — РИА Новости. Киев тешит себя иллюзиями о введении оккупационных сил в Донбасс, Россия призывает западные страны вразумить украинские власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Источник: РИА Новости

«Мы поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ на Украине, готовы придать ее наблюдателям ООНовскую охрану. Однако вместо выполнения минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском, Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями. Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», — заявил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

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