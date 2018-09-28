Лавров призвал западные страны вразумить Киев
ООН, 28 сен — РИА Новости. Киев тешит себя иллюзиями о введении оккупационных сил в Донбасс, Россия призывает западные страны вразумить украинские власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
ООН, 28 сен — РИА Новости. Киев тешит себя иллюзиями о введении оккупационных сил в Донбасс, Россия призывает западные страны вразумить украинские власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ на Украине, готовы придать ее наблюдателям ООНовскую охрану. Однако вместо выполнения минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском, Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями. Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», — заявил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.