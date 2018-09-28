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22:08 (мск), источник: ТАСС

Трамп: Венесуэла — это «беспорядок, и его необходимо убрать»

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал Венесуэлу «беспорядком», который «нужно убрать». С такими словами он выступил в пятницу в Белом доме перед встречей с президентом Чили Себастьяном Пиньерой.

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Источник: Reuters

«Мы обсудим Венесуэлу. Венесуэла — это беспорядок, и его необходимо убрать, нужно позаботиться о народе (республики)», — отметил Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, американский лидер ответил: «Я знаю, он хочет встретиться. Посмотрим, что произойдет».

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Ранее Мадуро рассказал о своей готовности встретиться с главой Белого дома и выразил надежду, что эта встреча принесет положительные результаты. В среду президент США заявил, что готов провести встречу с венесуэльским лидером, если тот ее запросит. Трамп также вновь отметил, что США рассматривают все возможные варианты действий по урегулированию ситуации в республике.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать страну. По данным ООН, к июню из республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ситуация обострилась на фоне массовых волнений в 2017 — начале 2018 года и выборов президента страны, которые выиграл Мадуро. У президента остается много противников — 4 августа на него было совершено покушение.

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