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22:24 (мск), источник: Интерфакс

Юридический комитет сената США проголосовал в пользу кандидатуры Кавано

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Кандидатуру на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано поддержали члены юридического комитета сената США. Об этом сообщает в пятницу американский телеканал CBS.

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Источник: AP 2018

По его данным, в пользу утверждения кандидатуры Кавано проголосовали 11 членов комитета, против высказались 10.

При этом сенатор-республиканец Джефф Флейк отдал голос за Кавано с тем условием, что обвинения в отношении кандидата будут расследованы с участием ФБР.

По информации американских СМИ, в связи с расследованием итоговое голосование в сенате США по кандидатуре Кавано может пройти не на следующей неделе, а на одну неделю позже.

Кавано накануне выступил в комитете сената с речью, в которой отверг обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него после того, как он стал кандидатом на должность судьи американского Верховного суда.

В середине сентября газета Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б. Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать.

Кандидатура Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута Дональдом Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

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