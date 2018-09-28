Юридический комитет сената США проголосовал в пользу кандидатуры Кавано

Источник: AP 2018

По его данным, в пользу утверждения кандидатуры Кавано проголосовали 11 членов комитета, против высказались 10.

При этом сенатор-республиканец Джефф Флейк отдал голос за Кавано с тем условием, что обвинения в отношении кандидата будут расследованы с участием ФБР.

По информации американских СМИ, в связи с расследованием итоговое голосование в сенате США по кандидатуре Кавано может пройти не на следующей неделе, а на одну неделю позже.

Кавано накануне выступил в комитете сената с речью, в которой отверг обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него после того, как он стал кандидатом на должность судьи американского Верховного суда.

В середине сентября газета Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б. Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать.