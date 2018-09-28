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28 сентября, источник: Lenta.Ru

Россия начала поставки С-300 в Сирию

Россия уже начала поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

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Источник: AP 2018

«С-300 уже начали поступать в Сирию», — сказал глава российской дипломатии. По его словам, поставки начались «сразу после инцидента» с российским самолетом-разведчиком Ил-20 в Сирии.

24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва в течение двух недель возобновит поставки С-300 Дамаску. Этот процесс был заморожен в 2013 году по просьбе Израиля.

Решение Москвы передать Дамаску эффективные средства ПВО было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих.

Минобороны РФ возложило всю вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу».

Израиль вероломно подставил российский Ил под удар сирийских ПВО
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24 сентября© Ньюстюб
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