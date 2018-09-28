Россия начала поставки С-300 в Сирию
Россия уже начала поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
Россия уже начала поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
«С-300 уже начали поступать в Сирию», — сказал глава российской дипломатии. По его словам, поставки начались «сразу после инцидента» с российским
24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва в течение двух недель возобновит поставки С-300 Дамаску. Этот процесс был заморожен в 2013 году по просьбе Израиля.
Решение Москвы передать Дамаску эффективные средства ПВО было принято после того, как российский
Минобороны РФ возложило всю вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу».